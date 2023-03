Nem akármilyen sporteseménnyel készülnek a Magyar Honvédség 175 éves fennállásának tiszteletére: 175 kilométeres futó kihívás indult, melyet április 7-éig lehet teljesíteni.

Nagyon sokan vállalták, hogy vagy egyedül, vagy legfeljebb négy fős csapatban teljesítik a távot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, Pálinkás Szilveszter főhadnagy és Rozs Gergely közkatona is felhúzták már a futócipőt, hiszen az ő négyes csapatuk számára is közeleg az április eleji céldátum. A nyíregyházi toborzóiroda katonája, Kalapos Dávid őrvezető is tagja annak a négyes katonai váltónak, akik egy nap alatt, futva teljesítik a távot Szombathelyen, március 21-én.

Az eseményről hamarosan részletesen is beszámolunk.

KM