Kedden, március 28-án 9–15 óra között várja az érdeklődőket a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem állásbörzéje – az oktatási intézmény „A" épületének Bessenyei aulájában közel negyven kiállító segíti az álláskeresőket tanácsokkal, információkkal és konkrét ajánlatokkal, de a szervezők számítanak azokra a fiatalokra is, akik még nem döntötték el, hol folytassák a tanulmányaikat. A kapunyitás 9 órakor lesz, a megnyitót 10 órakor tartják. A résztvevőket Román István vármegyei főispán, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Szabó György, az egyetem rektora, Halkóné dr. Rudolf Éva, kancellár és Nyéki Zsolt, a napilap főszerkesztője köszöntik. Az állásbörzére látogatók találkozhatnak a megyeszékhely és a térség legnagyobb foglalkoztatóival – itt lesz mások mellett a Carl Zeiss, a Coloplast, a ContiTech, a Diehl, a Hübner, a Jász-Plasztik, a LEGO, a Michelin és az MSK –, az Északi Agrárszakképzési Centrum és a Mátészalkai Szakképzési Centrum intézményeivel, s a Nyíregyházi Szakképzési Centrum képviselőivel is. Munkerő-közvetítők, szolgáltatók, pénzintézetek is várják az érdeklődőket, bemutatkozik Nyírbátor önkormányzata, a Magyar Honvédség, és külön standot kap a Nyíregyházi Egyetem, a Mediaworks, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal is.