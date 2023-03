Nagy zsongás volt pénteken délelőtt a nagykállói Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumában, ahol a II. Országos Pedagógiai Csapatverseny ünnepélyes megnyitóját tartották. Az intézmény 150. jubileumi tanévének eseménysorozata keretében rendeztek először ilyen csapatversenyt 2020 márciusában. A mostanit már hagyományteremtő jelleggel szervezték meg. Országhatáron átívelő versenyre nőtte ki magát ez a hiánypótló megmérettetés, hiszen nagyváradi és beregszászi csapat is bekerült a 2. fordulóba.

A megnyitón Szabóné Lipkovics Ildikó, az intézmény igazgatója elmondta, hogy az iskola fennállása óta különböző néven és változatos képzési kínálattal vívott ki magának elismerést a magyar oktatás palettáján. – A korábbi években a magas színvonalú óvónőképzés szerzett országos hírnevet iskolánknak. A középfokú óvónőképzés első osztálya 1972-ben indult, így ebben a tanévben ünnepeljük a képzés 50. évfordulóját. Jelenleg pedagógia - oktatás, rendészet és közszolgálat, gazdálkodás és menedzsment, turizmus - vendéglátás, informatika és távközlés ágazatban vannak osztályaink. Az érettségi utáni szakképzés iskolarendszerű nappali és esti formában is elérhető. Tanulói létszámunk meghaladta az 500 főt. Színes képzési kínálatunk mellett a humánus magatartás, a jó tanár-diák viszony, a pezsgő diákélet jellemzi a mindennapokat. Intézményünkben a pedagógiai képzés hosszú múltra tekint vissza, és meghatározó ágazat napjainkban is.

Izgalmas feladatok

– A különböző szakmai versenyeken is nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt években – folytatta az igazgató. – Ennek a versenynek az a célja, hogy a pedagógiai ágazatképzésben tanuló középiskolások összemérjék tantárgyi és gyakorlati tudásukat, orientáljuk őket a pedagógiai pályák irányába, erősítsük a kreativitásukat és az együttműködési készségüket. Remélem, hogy barátságok is fognak születni, és szakmai kapcsolattartásra is jó alkalom ez a két nap – fejtette ki az igazgató, és hozzátette: ha a versenytársak szeretetteljes viszonyban vannak egymással, a versengés növeli az önbecsülést, és abban nincsenek nyertesek és vesztesek.

Az idei versenyre 25 iskola jelentkezett, akik közül választotta ki a szakmai zsűri azt a 3 csapatot, akiknek az első forduló feladata, a „bábozni jó” videója, a legeredményesebben sikerült.

A rendezvény fővédnöke dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő az ünnepélyes megnyitón felhívta a résztvevők figyelmét a térség nevezetességeire, hiszen vannak, akik több mint 400 kilométert utaztak idáig. A Bajáról érkezett csapatból Kanta Anett mesélte el, hogy a felkészítőtanáruk ajánlotta ezt a versenyt, hogy ez egy izgalmas és kreatív feladat lesz, ami nekik pont testhezálló lenne.

– Decemberben derült ki, hogy a videófilmünk alapján bejutottuk a következő fordulóba, amire február elejétől nagy izgalommal kezdtünk el készülni. Gyakoroltunk az elkészített bábjainkkal, és az elméleti fordulóra is sokat tanultunk.

A zsűri elnöke, dr. Márton Sára, a Nyíregyházi Egyetem Pedagógiai és Andragógiai Intézeti Tanszék intézetvezetője elmondta, hogy már az nagy elismerés, hogy bekerültek a csapatok a versenybe. A zsűri figyeli a kreativitást és a kooperációs képességeket, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a pedagógus pályán, és hozzátette: valamennyi csapat nyertes, akik már itt vannak, hiszen együtt jól érezhetik magukat, és megköszönte a felkészítő tanárok munkáját is.

Hasznos tudás

Lapunk kérdésére Szabóné Lipkovics Ildikó elmondta, hogy mivel a pedagógia oktatás ágazat átalakuláson megy keresztül, eddig szakgimnáziumi keretek között tanultak a gyerekek, ahogy a most versenyezők is, de az utánuk következők már technikumi, azaz oktatási ágazati rendszer

szerint tanulnak. Így a verseny elméleti feladatait az idei érettségi követelményrendszeréhez igazították, ezért ezt a tudást májusban is hasznosítani tudják majd a diákok.

– Az óvónői pályán nagyon nagy szükség van a kreativitásra, így kapnak egy kis csomagot a háromfős csapatok mindenféle kellékekkel, és ki kell találniuk, hogy mit készíttettetnének egy téma alapján a gyerekekkel. A báb is gyakori kelléke az óvodai és iskolai foglalkozásoknak, így jött az ötlet, hogy bábelőadás legyen az első forduló feladata.

Szép ajándékokat kapnak a nyertesek, változatos programokat, kirándulást is szerveztek a csapatoknak és a felkészítő tanáraiknak. Nem volt sok idejük izgulni a kísérő pedagógusoknak, hiszen amíg a diákok a versenyfeladatokat próbálták minél jobban megoldani, addig színvonalas szakmai előadáson vehettek részt.

LN