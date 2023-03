Az idén is elkészült a mesék világa LEGO-kockákból Demecserben, a kiállítást a napokban nyitották meg a Szabolcsvezér út 10. szám alatti épületben. Az érdeklődők hat magánszemély évek óta gyűjtött játékait tekinthetik meg egy csokorban. A rendhagyó tárlaton nemcsak készletek, hanem épített panoráma is várja több témában a látogatókat. Különlegességet jelent többek között tizenhárom vonat, valamint egy mozgó vidámpark is. Az interaktív kiállítás kicsiknek, nagyoknak és felnőtteknek is érdekes lehet, mindenki megtalálhatja benne a kedvenc hőseit és figuráit. A kiállítás április végéig tekinthető meg, a nagy érdeklődés miatt előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30/677-5704-es telefonszámon.

KM