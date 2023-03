Egyik, ha jön az ember névnapja vagy születésnapja, esetleg valamelyik jelentős ünnep, felhívják az ismerősök telefonon, esetleg a postaládába bekerül egy üdvözlőlap, mindenesetre felköszöntik! Ez mind azt jelenti, nincs elfeledve, számontartják az illetőt! Általában, ha nagy a rokonság, nincs is ezzel gond, de ha kicsi…, és valaki elfeledkezik a másikról, az ember napja nagyon rossz lesz.

A másik dolog, mivel Nyíregyházán lakom, gyakran megfordulok a sétálóutcában. Látom, a fiaatalok, sőt idősebb párok fogják egymás kezét. Ez – ha őszinte, és én hiszem, hogy az – olyan megható és szép! A külső szemlélő számára is világos, ők összetartoznak, szeretik egymást. Különben is ez egyfajta támaszt is jelent. (Akkor is, ha esetleg elbotlik az ember.) Szóval mindez nagyon gyönyörű. Valamikor – az én időmben – nem illett ezt cselekedni. Legfeljebb a filmekben láttunk ilyet.

- SZ.-NÉ, NYÍREGYHÁZA -