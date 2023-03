– Hálás vagyok a Jóistennek és az előadónknak, Szabó József miskolc-diósgyőri plébánosnak, hogy az idén is jól sikerült a férfiak lelki napja, mindenki feltöltődve tért haza – fejezte ki örömét Palánki Ferenc megyés püspök. A megalapításának 30. évfordulóját ünneplő Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye férfiaknak szóló találkozóját a múlt hét szombaton Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társ­székesegyházban tartották.



Szeret engem...



– Fontos gondolatokkal gazdagodhattak a férfiak, a családfők, akik a húsvéti szent gyónásukat is elvégezhették szombaton. Néhány évvel ezelőtt indítottuk útjára a hagyományt az egyházmegyében, ami egyfajta lelki táplálékot és a hitükben való megerősödést nyújtja a férfiaknak. A plébános atya előadásának legfőbb mondanivalója a szeretet és annak kinyilatkoztatása volt, mert a keresztény élet mi másra épülne, mint a szeretetre, s aki hisz, érzi is az isteni szeretetet. A plébános beszélt arról, merjük kimondani, hogy „Isten szeret engem, személyesen engem”. Nagyon fontos, hogy mindenki a maga életére fordítsa le a tanítást, és lássa, hogyan szereti őt az Úr. Gyakran halljuk, hogy a szeretet nem létezik áldozatvállalás nélkül. Ezt el kell fogadnunk. Nem lehet a szeretetből kispórolni a teljes odaadást, amivel megmutatjuk – ahogyan Jézus is tette –, hogy szeretünk, képesek vagyunk áldozatot hozni másokért, a ránk bízottakért – foglalta össze a lelki nap üzenetét a főpásztor.