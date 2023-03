Pénzes Máté, a Blahalouisiana és a Black Circle Orchestra zenekarok Mátészalkáról származó billentyűse a napokban jelentette meg az első szóló lemezét. Az EGO című korong minden dalában ismert hazai zenészek játszanak különböző felállásban. Az EGO ötletéről, megszületésének viszontagságairól és örömteli pillanatairól így vall a fővárosi zenész körökben egyre népszerűbb szalkai billentyűs: a covid alatt rengeteg szabadideje támadt, így jött az ötlet, hogy összeszedi a saját zenei ötleteit.

Nagyot szólt az energiabomba

– Ennek az lett a vége, hogy inkább elkezdtem újakat írni, és rögtön elképzelni, hogy kikkel játszanék szívesen. Szinte minden dalnál más zenészek jutottak eszembe, így végül ez lett a koncepció egyik része. A másik pedig a vintage billentyűs hangszerek iránti elég erős vonzalmam. Szerettem volna erre kihegyezni a dolgot, ami nem volt nehéz, hiszen ezeken íródtak a dalok. A Hammond orgona, Wurlitzer, Hohner Clavinet, Fender Rhodes, analóg szintik mellett szerettem volna olyan érdekességeket is használni, amiket eddig még csak a négy fal között gyakoroltam. Ilyen volt a talkboxozás, a vocoderezés vagy a tremolós clavinet – árulta el Máté, aki egy évvel a megjelenés előtt küldte el az első demókat az első csapatnak.

Pénzes Máté rajong a vintage billentyűs hangszerekért

Fotós: Lehel



– Nagyon izgultam, nem tudtam, hogyan reagálnak majd. Borzasztóan örültem, hogy mindenki azonnal benne volt a buliban. A felvételek nagy része a Zanza, két dal a Csend és egy a Jajj Stúdióban készült. Minden felvétel alapvetően egy live session, de volt köztük néhány overdub is, amikor több billentyűt képzeltem el, mint amennyit egyszerre meg is tudtam valósítani. Sok esetben csak a stúdióban találkoztunk, így külön kihívás volt egyben felvenni a dalokat, mert nem volt időnk igazán „összeszokni”, és mivel mindegyik felvételről videó is készült, arra sem volt lehetőség, hogy utólag javítgassunk. Az utolsó két dalban Tátrai Tiborral, Solti Jánossal és Törőcsik Kristóffal volt szerencsém játszani, ráadásul utóbbival életemben először. Próba nem volt, a stúdióban összejöttünk, kicsit sztorizgattunk, aztán két take mindkét dalból és kész. Ez a része tényleg gyorsan ment, a szervezés és a pakolás volt mindig a nehezebb, mivel a billentyűs set up önmagában legalább fél tonna.

– Mindegyik session egy irgalmatlan energiabomba volt számomra, zeneileg és emberileg is olyan csapatok jöttek össze, amiktől úgy éreztem magam, mintha feltettek volna egy töltőre és rajta felejtettek volna – végig 100 százalék. Az utolsó két dal felvételénél, nem tagadom, vittem magammal egy üveg whiskyt, mert bár többször volt szerencsém Tibusszal játszani, és Jánossal is egyszer, úgy éreztem, hogy a szervezés, cuccolás és az ilyenkor megszokottnál kicsit nagyobb izgalom be fog feszíteni. Az üveg azonban végül bontatlan maradt… – vallotta be a mátészalkai zenész.

Őssze jön a következő

Az utómunka a Jajj Stúdióban, Kovács Balázzsal készült.

– Ennek különlegessége, hogy azon kevés stúdiók közé tartozik, ahol a felvételtől a masterig minden analóg készülhet. Ez a Bornew című dalnál így is történt, a többi szám sávjait pedig kijátszottuk a 24 sávos Studer magnóra, s onnan már teljes analóg láncon ment az utómunka. Hihetetlen, hogy milyen hangzást tud hozzáadni a szalag! Nem akartunk semmilyen divatot követni, azt szerettem volna, ha úgy szól minden, ahogy élőben, csak persze jobban. Az ének mellőzése tudatos volt, jó ideje nagyrészt instrumentális zenét hallgatok, így az inspirációk is ilyenek voltak. Másrészt úgy éreztem, hogy nagyon más irányt vesz a dolog, ha ének kerül a gépezetbe. Ennek a lemeznek – az összes közreműködővel együtt – nem valószínű, hogy lesz bemutatója. Vagy hát ki tudja... Mindenesetre már elkezdtünk egy új anyagon dolgozni, ami még az idén megjelenik, reményeim szerint ősszel. Ez már egy fix formációval készül, terveim szerint az őszi szezonban élőben is bemutatkozunk. KM

Közreműködő zenészek

Tátrai Tibor, Solti János, Heilig Tamás (Punnany), Boros Levente (Qualitons), Szeifert Bálint (Mörk), Törőcsik Kristóf (Margaret Island), Szabó Dániel (Mörk), Kiss Péter (Pontiac, Black Circle), Zahár Fanni, Kőrös Tamás (Wellhello), Molnár Mátyás, Kovács Balázs

Fotók: a zenész archívuma