Olyan erős és pontos tűzerővel támogatta meg a honvédségünket, hogy a megzavarodott ellenség szentül meg volt győződve: titokban francia tüzérség sietett a magyarok segítségére. Persze dehogy segített nekünk más hatalom, ilyennel sosem kényeztetett minket a sors, mindig magunkra hagyatottan vívtuk létküzdelmeinket. Ellenben más nemzetek fiai sokszor álltak mellénk, megértve a célt és becsülve a szándék nemességét, mely mindig túlmutatott a magyar ügyön. Ma sincs ez másképp.

Ritkán, és akkor is csak rövid időszakokra ajándékozott meg minket a történelem a függetlenség építő nyugalmával. Hol a kard, hol meg a toll és a szavak erejével adtuk évszázadokon át tudtára mindenkinek: a haza nem eladó, nem engedünk az önrendelkezés jogából és különben is, ahogy Petőfi Sándor írta: „Magyar vagyok. Legszebb ország hazám.” Világos üzenet, napjainkban is relevanciával bír. Uralkodóházak helyett uralkodni vágyó ideológiák ellen kell harcot vívni, a tét pedig ugyanúgy hazánk függetlensége, mint 1848-49-ben. A nemzet határainak és érdekeinek védelme az jog, amelyet ma is elvitatnak tőlünk, észérv helyett pedig valami zavaros, idegen és ártó eszmeiség érkezik.

A történelem hiába ismétli önmagát, újabb és újabb keserves leckékbe fut bele a világ. Aki igyekszik tanulni, okulni, annak a békéhez vezető utat kell keresnie. Petőfi írta azt is: „Magyar vagyok. Természetem komoly.” Komolyan gondoljuk és mondjuk, az idegen érdekekért vívott háborúból kimaradunk, a hazánk védelmére viszont minden erőnkkel készek vagyunk. Mégpedig azért, amit az 1849 áprilisi Függetlenségi nyilatkozat oly szépen leír: „Isten ez országot a jólét és boldogság minden elemeivel megáldotta. Közel 6000 négyszegmérföldnyi területe sokszerű bőségben van elárasztva a felvirágzás forrásaival, tizenötmilliónyi népe kebelében hordja az ifjú erőt s fogékonyságot, hogy Európa keletén a népszabadságnak és civilizációnak hatalmas tényezője s Európa békéjének mint hajdan őre volt, úgy jövendőben biztosítója legyen.”

Európa békéjének megőrzése – ez most a feladat, a harc, a küldetés. Amikor az óvodás gyermekeink kicsi zászlócskákkal díszítik hőseink emlékműveit, erre is gondoljunk.

Nyéki Zsolt