Ha valaki gyakran néz filmeket, és még a stáblistát is végigolvassa, szinte mindig lehet benne találni egy-egy magyar nevet.

Büszke volt a származására

Ráadásul vármegyénk is bővelkedik innen elszármazott hollywoodi sztárokkal. Mátészalkai gyökerekkel rendelkezett a világszerte Tony Curtisként ismert (született: Schwartz Bernát) mosolygós, huncut szemű, már-már tökéletes arcélű színészlegenda is. Akik látták a „Van, aki forrón szereti” kultikus filmet, nem felejtik el a Jack Lemmon és Marilyn Monroe partnereként szereplő sármos és bohém szaxofonost sem, akit a film bemutatója után világsztárként ünnepeltek.

Többször is járt hazánkban, és büszke volt magyar származására. Most pedig lánya, a 64 éves Jamie Lee Curtis viszi és hirdeti tovább a magyar virtust. Erről még karrierje legfontosabb pillanatában, az Oscar-díj átvétele után sem feledkezett meg. Magyar idő szerint hétfőn hajnalban vehette át a legjobb női mellékszereplőnek járó aranyszobrot, élete első Oscar-díját a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott meglehetősen hiteles alakításáért. A beszédében kifejtette, hogy mindenekelőtt néhai szülei, Tony Curtis és Janet Leigh színművészek tiszteletére emeli most magasba a díjat. Jelentős karriert tudhattak mindketten maguknak, de ők csak a jelölésig jutottak el az Oscar történetében. A díjátadó utáni sajtótájékoztatón hihetetlen boldogsággal válaszolt az újságírók kérdéseire, meg is nevettetett mindenkit, és elmondta, büszke a magyar gyökereire, és tekinthetünk úgy erre a díjra, mintha félig magyar lenne, majd viccelődve hozzátette: persze az alsó felére. Ekkor kezdett bele a kamerák előtt a „Katica, katica, felmászott a fára...” mondókába, amit egyébként inkább mókuskával ismerünk, és kiállt amellett, hogy nagyon szereti a magyar örökségét.

Felér egy életműdíjjal

Kedd reggel a Tv2 Mokka című műsorában Dudás Viktor filmszakértő elmondta, hogy ez az aranyszobor egy életműdíjjal ér fel, hatalmas elismerés a filmes szakmában. A sajtószobában nem nagyon szoktak énekelni, főleg nem idegen nyelven, ez egy külön attribútum volt a színésznőtől. A magyar nyelv igazából nem is olyan idegen hollywoodi berkekben, ha évekre visszanézzük az Oscar-díjazottakat, mindig volt magyar, vagy magyar kötődés a nyertesek között. Dudás Viktor hozzátette, hogy nagyon jó volt látni Jamie Lee Curtis arcán a sugárzó boldogságot. Dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere személyesen is találkozhatott a világhírű színésznővel, és kifejtette a tévéműsorban, hogy meglepően közvetlen volt a színésznő.

Jamie Lee Curtis 2021-ben Magyarországon forgatott, így nagy megtiszteltetés érte Mátészalka vezetőit, hogy a világhíres színésznő elfogadta a meghívást, és ellátogatott a városba a gyökereihez.

– Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen lesz találkozni egy ilyen világsztárral – folytatta a polgármester –, de óriási meglepetést szerzett a kedvességével. Ragyogó személyiség, mosolygós és közvetlen volt. Akkor még a járvány kellős közepén voltunk, szigorú járvány­ügyi protokoll betartásával fogadtuk, és akkor sem jellemezte semmilyen sztárallűr.

Szívmelengető dalolás

Lapunk megkeresésére dr. Hanusi Péter büszkén mesélt arról, hogy Mátészalka Hollywood bölcsője.

– Sokat teszünk azért, hogy egyre szélesebb körben, minél többen megismerjék Mátészalka és Hollywood kapcsolatát. Mérhetetlenül örülünk annak, hogy Jamie Lee Curtis színésznő elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Oscart. Ettől csak az melengette meg jobban a szívem, amikor a sajtószobában épp azt a magyar dalt énekelte el, amit gyermekkorában gyakran hallott, és másfél éve a mátészalkai látogatásakor is eldúdolt. Számomra ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy mennyire fontosak neki a magyar, és ezen belül a mátészalkai gyökerei, amelyekről életének egyik rendkívüli pillanatában sem feledkezett el. A Tony Curtis kávézóban minden édesapjától származó tárgyra kincsként tekintett, a gyermek kíváncsiságával fedezte fel a saját múltjának is egy-egy darabját. A zsinagógánkba belépve egyből segítségét ajánlotta fel. Ígéretet tett, hogy a város által az épület felújítására létrehozott alapítvány médiaarca lesz. Látogatásakor megemlítette, a nővérének is szívesen megmutatná az édesapjuk emlékét őrző kávézót, így reméljük, hogy hamarosan talán mindkettőjüket Mátészalkán köszönthetjük!

LN



Borítókép: Jamie Lee Curtis és dr. Hanusi Péter | Fotó: dr. Hanusi Péter archívuma