Dr. Papp Miklós görögkatolikus atya neve sokak számára ismert, személyéhez köthető A Papp válaszol-sorozat, számos morálteológiai és vallásfilozófiai kérdésekkel foglalkozó könyv szerzője, aki otthonosan mozog az online térben is, önálló rovatot vezet a 777blog.hu keresztény oldalon, ahol tabuk nélkül válaszol az olvasók kérdéseire. Az egyetemi oktató, pap, ízig-vérig kommunikációs szakember sokat foglalkozik a mai kor újságírásának kérdéseivel, többek között azzal, milyen változást, megújulást kíván meg a médiában dolgozó keresztényektől a szekularizált, posztmodern, információs társadalom felé irányuló kommunikáció.

A szó ereje...

– A médiában dolgozni prófétai hivatás, melyben a büszkeségérzet, a maradandót alkotás érzése mellett gyakran meg kell küzdeni a szélbe szórt szavak érzésével is – mondta a napokban Máriapócson, az örömhírvétel ünnepéhez kapcsolódó újságíró-találkozón, melyet Kondás Sándor, a Görögkatolikus Metropólia Sajtó- és Médiaközpontjának vezetője szervezett munkatársaival, s melyre világi és egyházi médiumok újságíróit hívták meg. Dr. Papp Miklós két előadást is tartott, az egyikben a szó erejének fontosságáról beszélt, azt mondta: az újságíró hirdesse bizalommal Isten szavát.

– A szó szabad, a gondolat szabad – ebből indul ki, aki leírja vagy kimondja azt, azonban a szónak olyan lehetőségei vannak, melyeket nem látunk előre, felülmúlhatja szándékunkat, széttörheti sémáinkat. Az evangélium olyan magról beszél, mely, ha elvetették, önmagától növekszik, akkor is, amikor a földműves alszik – jegyezte meg az atya.

Kihez kell szólni, és hogyan? Tette fel a következő kérdést, s válaszából kiderült: míg régen egymással élesen szemben állt a harcos ateizmus és a hitvédelem, addig a mai posztmodern világban „útitársként” az egy igazság felé kell haladni mindannyiunknak.

A találkozó második felében történeti korokba ágyazva a művészet erejével beszélt a szépről.

Engedjük be a fényt!

– Mi a szép? Korunk embere elsősorban esztétikumként fogja fel a szépet, mintha annak nem lenne igazságtartalma, nem lenne belső értéke. Vissza kell hozni a szép valóságtartalmát, azt, ahogyan a felvilágosodás előtt az ókori görögök vagy a középkori ember vallott róla, hiszen a szép olyan fogalmakkal lüktet együtt, mint a jóság és az igazság. A mai ember sajnos erre kevésbé gondol, pedig az emberré váláshoz szükség van a szépre, a jóra és az igazságra, ahogyan a tudomány mellett a művészetekre és a lelkiségre is. A szépség egy tág kapu, amin sokan beférnek, a szép sokakat megérint, s ha sikerül befogadnunk, közel kerülünk az Istenhez. Ezért is kell a médiában dolgozóknak a „szépre” törekedniük, nem pedig a tömegízlést kiszolgálniuk. A haszonszerzés reményében egész iparágak épülnek a tömegfogyasztásra, s ez alól a hírvilág, a különböző közlési platformok sem képeznek kivételt. Nagyon nehéz szelektálniuk az embereknek az értékes és értéktelen tartalom között – ecsetelte az atya, miért lényeges, hogy minél több igényes írás és műsor jelenjen meg körülöttünk.

– Az elkészített cikkre vagy műsorra kiül az alkotó lelke. Amikor ott van előttünk egy üres papír vagy a kezünkben a kamera, rajtunk áll, mit hozunk össze, egy szépen megírt szöveg, egy mívesen kidolgozott film bizalmat ébreszt a befogadójában. Hassa át a fény a munkánkat, mert miután elkészül a „mű”, önállósulni fog, gondolatokat fog ébreszteni másokban, cselekvésre késztet. Mi alkottuk... az „Isten használja” – hívta fel az újságírók figyelmét az atya, aki szerint bármilyen szomorú vagy nyomorúságos témát dolgoz fel egy riport, lathatóan vagy láthatatlanul is csillanjon meg rajta a remény fénye, a szép, ami a keleti felfogás szerint egyenlő Isten dicsőségével. – Minden szép Isten dicsőségének epifániája. – mondta.

Igazságkeresés, értékes hangok

Az előadást követően lapunk megkérdezte dr. Papp Miklóstól, hogy szerinte mit várnak el az emberek egy újságírótól?

Azt válaszolta, elsősorban szakmaiságot, a kommunikációhoz érteni kell.

– Fontos az is, hogy tartsunk lépést az új kommunikációs eszközökkel! Mondok egy példát, ha nem szeretnénk, hogy a fiatalok azt higgyék, csak az a világ létezik, amit a TikTokon látnak, akkor nekünk is ott kell lennünk a TikTokon, és el kell vinnünk az üzeneteinket oda. Több személyes vallomást, sors­társtörténetet kellene megosztani az emberekkel, úgy gondolom, ebben van még mit tanulnunk. De a legfontosabb, hogy az újságírók legyenek az igazság elkötelezettjei, nem valamilyen politikai szervezet vagy ideológia kiszolgálói, ugyanakkor ne hasonuljanak a közvéleményhez sem. Az igazságot közvetítsék a társadalom felé, mert az igazságkeresés egyben istenkeresést is jelent. A demokráciához hozzátartozik, hogy mindenkinek adjunk hangot, hogy megszólalhasson a társadalom minden rétege, de arról is kötelességünk beszélni, hogy ebben a mai, szerteágazó és komplikált kommunikációs térben nem mindenkinek egyformán értékes a hangja, vagy nincs mindenkinek igaza – hangsúlyozta az atya. Zárásként azt tanácsolta: a médiában dolgozók gondoljanak a haladókra is, mutassanak fel nem szokványos alkotásokat is, amiket lehet, hogy elsőre meg sem ért igazán az olvasó vagy a néző, s lehet, hogy csak évek múltán jut el hozzá a mondanivaló. – Pilinszkyvel is így van az ember. Olvassa, olvassa, és egyszer csak megérti, mi az üzenet.

Könyvek, történetek

Papp Miklós 1972-ben született, görögkatolikus áldozópap. Nős, 3 gyerek édesapja. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a Morálteológia Tanszék vezetője. Szívügye a teológia csillagai szerinti erkölcsös életvezetés. A Papp válaszol-sorozat 2019-es kiadása az év legsikeresebb könyve volt az eladások alapján. Megkérdeztük az atyától, melyik kötete áll szívéhez a legközelebb. A kifejezetten haladóknak szóló A házas életstílus, mely nem kínál olcsó, „instant” megoldást a házasságban felmerülő kérdésekre, konfliktusokra, azonban megmutatja, hogy a házasfeleknek min kell munkálkodniuk annak érdekében, hogy kapcsolatuk szilárd maradjon egy életen át. KO