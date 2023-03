A Nyitnikék Tagóvoda épülete teljes belső átalakításon esik át az idén a TOP Plusz pályázatból elnyert támogatásnak köszönhetően. Ezen túlmenően az óvoda udvarára új játékokat szereztek be, melyeket már telepítettek is a szakemberek. Az új eszközöket birtokba vehetők és használhatók a gyerekek legnagyobb örömére – számolt be Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. KM