Többszörös világbajnokkal találkozhattak a napokban Nyíregyházán a 8. Halcatraz Horgászfesztivál látogatói, ugyanis előadást tartott Bakó Péter is, aki 2021-ben Magyarországon, 2022 decemberében pedig Dél-Afrikában lett egyéniben és csapatban is győztes a II. Free Style Method Feeder Horgász Világbajnokságon. Hadd tegyük hozzá, hogy ez a siker nem egyik napról a másikra jött, ugyanis Bakó Péter 2012-ben és 2013-ban úszós csapat világbajnoki címet szerzett U14-es kategóriában, 2019-ben pedig a felnőtt feeder klubcsapat világbajnoki címével büszkélkedhetett.

Természetesen először a legutóbbi világbajnokságról mesélt az érdeklődőknek.

– A versenyen kezdetben nagyon sok halat elvesztettünk, ugyanis a verseny helyszínéül választott tóban nagyon sok planktonevő hal él, nincs megerősödve az ajkuk, ezért a horgok kiszakadtak belőlük. Én húsz botot vittem magammal Dél-Afrikába. Tizennyolc darab 360-as vagy erősebb botot eltettem a pontyokra, két 330-as pedig azért vittem magammal, ha kisebb halakra kell horgászni. Végül elővettem a 330-as botot, s jól tettem: míg az erősebb bottal 10 kapásból 7-8 halat elvesztettem, az érzékenyebb bottal 10 kapásból mind a 10 halat megfogtam. Ezzel a lágyabb bottal jobban ment a fárasztás is.

– Arra is rájöttünk, hogy nagy – XL-es – kosarakkal érdemes horgászni, hiszen így az etetőanyag és a csali is együtt volt. Amennyire csak tudtuk, jó erősen megtömtük az etetőkosarat. Ha ugyanis nem volt megtömve, hamar kiolvadt és jöttek a kisebb halak. Ha a bedobás után fél perc és egy perc között kapásunk volt, annak nem örültünk, mert tudtuk, hogy a gyors olvadás miatt kisebb hal van a horognál, Ha később jött a kapás, akkor az etetőanyag később olvadt ki, s olyankor már nagyobb halra számíthattunk – mesélt el részleteket a versenyről a fiatal horgász.

– A harcsák nem számítottak be a versenybe, azokat kerülnünk kellett, csakhogy óhatatlanul is ráraboltak a csalira, a kifogásuk bizony sok elvesztegetett idővel járt. Mivel a harcsával nem tölthettünk el sok időt, számolva a szakadás veszélyével is, amilyen gyorsan lehetett, kihúztuk, hogy folytathassuk a versenyt.

– Ha már Dél-Afrikában voltunk, elmentünk egy szafarira is. Életre szóló élmény volt a természetes élőhelyükön látni többek között az orrszarvút, a zsiráfot, a bivalyt – tette egy kis kitérőt Bakó Péter.

– A másnapi versenyen erős szél fogadott bennünket, a 25-ös zsinórt nem volt könnyű bedobni. Egy-egy dobást többször is meg kellett ismételni. Ráadásul a szél a vizet a stégre is felkorbácsolta, nem voltunk könnyű helyzetben. Szerencsére így is sikerült egyéniben és csapatban is a világbajnokságot nyerni. A két aranyéremmel teljes volt az örömöm, azonban úgy érzem, a csapattal megszerzett dicsőség a nagyobb érdem. A versenyzéskor Aqua pelletet használtunk a csehekkel együtt, ők végül harmadikok lettek. Az afrikai versenyzők szerették volna, ha ott hagyjuk a megmaradt pelletet, de mi nem tettük meg ezt a szívességet, hiszen nem akartuk, hogy lemásolják – tette hozzá Bakó Péter, aki a Nemzeti Versenysport Szövetség díjátadó gáláján 2021 után 2022-ben is az Év sportolója lett horgászatban.

M. Magyar László

Borítókép: Az előadás után Bakó Péter botbemutatót is tartott |Fotó: a szerző