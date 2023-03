A jövő a fiataloké, és biztosak lehetünk abban, hogy azok az ifjak, akik jelenleg is a honvédelem ügyét, a hagyományőrzést és a hazafias nevelésben részvételt tartják a legfontosabb céljuknak, olyan jövő létrehozásáért fognak dolgozni, ahol fontos érték a hazaszeretet, a bátorság.

Átélik a zord körülményeket

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hagyományőrző Muzsay menetszázad a Nyírbátorból hadműveleti területre vonuló 12. Gyalogezred parancsnoka, vitéz Muzsay Ferenc ezredes nevét viseli. Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred négy katonája már évek óta részt vesz a menetszázad tagjaként a hagyományőrző tevékenységekben. Az a céljuk, hogy valós teljesítménnyel tisztelegjenek a második világháború Don menti harcaiban elesett, megsebesült vagy eltűnt magyar katonák előtt. Emellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy a ma élő katonák és civilek korhű körülmények között átélhessék a téli és tábori körülmények közötti elszállásoláson az egykori katonák életét – tájékoztatta lapunkat a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, aminek katonái készséggel beszéltek a hagyományőrző tevékenységükről.

Kozma Kinga jelenleg a Nyíregyházi Egyetem osztatlan tanárképzésében tanul, emellett az 5. Területvédelmi Zászlóalj önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezetőjeként szolgál 2019 óta. Részt vesz a Magyar Honvédség önkéntes tartalékosok számára indított ösztöndíjprogramjában is.

Tudás a jövő nemzedékének

A Honvédsuli Egyesület tagjaként ismerte meg a honvédelem ügyének fontosságát. 2014-ben vett részt először emlékmeneten, s ez idáig összesen 1450 kilométert tett meg.

– Mint hagyományőrző önkéntes vöröskeresztes ápolónő narrálom a megemlékezéseket, emellett a településekkel is tartom a kapcsolatot. Fontos számomra a generációm és az utánam következők magyar identitásának erősítése. Ez a gondolat pályaválasztásom során is meghatározó volt, ugyanis mint történelemtanár a jövő nemzedékének adhatok értéket. A jövőbeli tervem, hogy az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelését erősítsem az egyesület keretein belül, valamint más partnerszervezetekkel (Matasz, Honvédelmi Sportszövetség, helyi egyesületek) dolgozhassak együtt, egy célért – hangsúlyozta az önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezető.

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán tanul biomérnök szakon Molnár Alexandra, aki szintén 2019-ben csatlakozott a vármegyei zászlóaljhoz önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezetőként. – Az emlékmenethez 2016-ban csatlakoztam, és eddig 1085 kilométer van mögöttem. A meneten mint „katica” veszek részt, amely a menet biztosítását, a forgalomszabályozást, a résztvevők eligazítását, segítését foglalja magában. A hazatért és harctéren elhunyt hős katonáinkra méltóképpen kell emlékeznünk és emlékeztetnünk. A példaképem gróf Edelsheim-Gyulai Ilona, aki vöröskeresztes ápolóként tábori kórhazákban állt helyt, sokszor borzalmas körülmények közt, és szó nélkül, alázattal, hálával segítette a sebesült katonákat – mesélte Molnár Alexandra.

Mák Dávid is a hagyományőrzők táborát erősíti: az önkéntes területvédelmi tartalékos őrmester a záhonyi járási század rajparancsnok-helyettese is, emellett erdésztechnikus, ipari alpinista és túravezető is egyben.

Betekintés a múltba

– Az emlékmeneteken a kezdetektől részt veszek, eddig összesen 1500 kilométert gyalogoltam. Az egyesületben hagyományőrző magyar királyi honvéd csapatcsend­őrként biztosítom a menetet, segítem a gördülékeny végrehajtást. Célom, hogy a mai fiatalokkal megismertessem a régmúlt eseményeit, ezáltal a katonaélet múltját és jelenét. Példaképem dr. Béres József, aki hazájához hűséges ember volt, katonaként és magánemberként is. A tenni akarása és emberséges hozzáállása, az igazság keresésének szerintem páratlan példaképe – hívta fel a figyelmet Mák Dávid.

Mák József szintén erdésztechnikus, ipari alpinista és túravezető, aki 2019-ben csatlakozott a tartalékos rendszerhez. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezető részt vett a déli határ védelmében, valamint díszőrként is tevékenykedik az 5. Területvédelmi Zászlóaljnál. – Már az első doni emlékmeneten ott voltam 2013-ban, összesen 1500 kilométert tettem meg az emlékmenettel. A menetben hagyományőrző magyar királyi honvéd díszőrparancsnok vagyok, mely magába foglalja a menetszázad irányítását, díszalegység elhelyezését és koordinálását a megemlékezés előtt, alatt és után. Kiemelt példaképem nincs, de minden katona az, aki hűséggel szolgálja a hazáját. A jövőben az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelését szeretném folytatni, át akarom adni azt a kincset, amit én kaptam – emelte ki Mák József. KM



Borítókép: A Muzsay század katonái ápolják a doni hősök emlékét | Fotó: Honvédség