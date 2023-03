– A projekt eredményeként az áruk és az üzleti élet mobilitását, a gazdasági szervezetek közötti együttműködésének fokozódását is várják a résztvevő felek, s a gazdaság-, és az infrastruktúra javulásának köszönhetően a turisták és a határ menti régiókba látogatók számának növelése szintén a célok és lehetőségek között szerepel. Emellett fizikai értelemben is történtek beruházások, például Kárpátalján, Tiszabökényben épült meg egy 4 kilométeres kerékpárút – mondta dr. Kovács Zoltán. A szakértő hangsúlyozta, a négy ország közötti mobilitást elősegítő beruházások összehangolását is megfogalmazzák a hamarosan elkészülő anyagban.