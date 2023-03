A nemes célért és a közösségkovácsolás jegyében rendezik meg huszadik alkalommal a motoros véradást és a tájtúrát. A Honda Szász és az Óriáskerék Motoros Egyesület szervezi a programot, amely bár szűk két hónap múlva lesz, de már most érdemes feljegyezniük a naptárba az érdeklődőknek.

– A pandémia miatt kimaradt egy időszak, vagyis még nagyobb lesz majd az újratalálkozás öröme – jegyezte meg Szász Károly főszervező. Megerősítette, hogy lefixálták a dátumot: május 14-én, vasárnap kerül sor a rendezvényre. – A terveink szerint 8 órakor találkozunk Nyírtéten, ahol Révész Dezső polgármester vezetésével a Nyírtéti Őrültmotorosok vendégszeretetét élvezhetjük. Onnan a közlekedési szabályok maximális betartásával a Sóstói Múzeumfaluba motorozik a feltehetőleg népes csapat. Az előző években nagy volt az igény, az érdeklődés, ezért bátorkodok most is bízni az aktivitásban. A skanzenben 10-16 óra között nemcsak vért adni lehet, hanem élni lehet az ingyenes egészségügyi állapotfelmérés lehetőségével. Közben természetesen egy jóízű ebédet is biztosítunk. A nap folyamán lehet tesztelni a GL 1800, a CRF 1100, az NT 1100, a CB 750 (Hornet), a CB 650 és az NSS 125 új Honda-modelleket.

– Emlékszem, hogy legelőször valamivel több mint ötven résztvevővel indult a program. A csúcs a 2013-as esztendő volt, akkor közel kétezer motoros jött el segítő szándékkal. A tizenkilenc alkalom során a leadott vérből mintegy hatezer emberélet megmentésére elegendő mennyiség gyűlt össze.

A véradásnál van több kritérium, melynek mindenképpen meg kell felelnie a donornak, ha jelentkezni szeretne. Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves (első véradásnál a korhatár 60 év), testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot,

étkezett és elegendő folyadékot ivott a véradás napján, rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal (személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél, lakcímigazoló kártya, TAJ kártya). Május 14-én különleges véradás lesz a Sóstói Múzeumfaluban, hiszen a motorosok nyújtják a karjukat egy jó ügyért.

LTL