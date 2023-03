1983. március 27., vasárnap

Melegen ajánlott hidegkonyha

A Szabolcs-Szatmár megyei Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalat nyíregyházi Imbisz grill hidegkonyhai termelőüzemében az 1983-as év első két hónapjában több mint 1 millió forint értékben készítettek ételkülönlegességeket az üzem melletti étterem és 17 vidéki bolt részére is. A hidegkonyhai üzem termékeiből Záhonyba, Kisvárdára és Nagykállóba is szállítanak. Az üzem dolgozói naponta 8—10 féle adagos ételt, 10—12 féle salátát, 6 féle aszpikos készítményt és négy féle pizzát kreálnak az ínyencek részére. Az étteremben melegkonyha és presszórész is üzemel. Érdekességnek számít, hogy a túrós bélest és a fánkot hagyományos módon, háziasan készítik.