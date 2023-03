Az egész ország meghökkent a szombati tömegbaleset hírére, mely a közelmúlt legnagyobb szerencsétlensége volt hazánkban. Mint ismert, az M1-es autópályán hétvégén tömegbaleset történt a Győr felé vezető oldalon, Herceghalomnál. Öt kamion és 37 autó ütközött össze, ezek közül 19 jármű kiégett. A tömegszerencsétlenségben egy ember meghalt, 39 megsérült. A legfrissebb információk szerint a baleset következtében jelentősen megsérült az útburkolat, ezért a szakemberek a sérült aszfaltot felmarják, helyére új réteget terítenek le.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hivatalos közösségi oldalán közölte: a helyszínen olyan mértékben sérült a burkolat, hogy azonnali beavatkozásra van szükség.

A munkálatok idejére az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán forgalom- és sebességkorlátozásra, valamint torlódásra lehet számítani.



A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják, annyi biztos, hogy az egyik kiváltó ok az erős szél és a homokvihar volt, mely szinte nullára csökkentette a látótávolságot.



Figyelni kell a jelzésekre

A tömegkarambol körülményeiről Tar Béla gépjármű-szakoktatóval, egykori baleseti helyszínelővel beszélgettünk. A szakember elmondta, a hétvégén az M3-as autópályán utazott, ahol az üzenőtáblákon több helyen is az erős szélre figyelmeztették a közlekedőket.

– Figyelni kell ezekre a jelzésekre, a szél különösen veszélyes lehet, hiszen a nyílt szakaszokon – különösen a homokos mezők, szántóföldek mellett – bármikor lehet homokátfúvás. Nyilvánosságra került egy kamion fedélzeti kamerájának felvétele, ami a baleset első pillanatait mutatja. Nem értem a sofőrt, hiszen a látótávolság szinte nulla volt, mégis 90 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, majd szinte lassítás nélkül ütközött az előtte haladóknak. A baleset pillanatában 82 kilométeres óránkénti sebességet mutatott a fedélzeti rendszer, ami arról árulkodik, hogy a baj észlelésének utolsó pillanatában lépett a fékre a sofőr, de esélye sem volt megállni – ismertette a videón látottakat Tar Béla. Az oktató hozzátette: rossz látási viszonyok között mérsékelni kell a sebességet, nem szabad az autópályán megengedett 130-as limithez ragaszkodni.

Nehéz megmondani, hogy ilyen esetben mi a jó döntés, ám Tar Béla szerint, ha megtörtént az ütközés, és az utasok kisebb sérüléssel megúszták a csattanást, érdemes azonnal elhagyni a járművet.

Ha lehet, meneküljünk!

– Minél hamarabb az autópálya szalagkorlátjának túloldalára kell jutni. Ez is veszélyes, ám, ha az első ütközést még könnyebb sérüléssel megúsztuk, később súlyosan megsebesülhetünk, ha érkezik a többi jármű, és szendvicsszerűen összetolják egymást a kocsik. Szintén visszatérő probléma a világítás hiánya. A sofőrök nagy része nem kapcsolja fel autója lámpáját, különösen azóta, amióta az autókat nappali menetfénnyel szerelik. Ez elöl megvilágítja a járművet, ám hátul semmilyen fénye nincs, így rossz látási viszonyok között szinte lehetetlen észlelni az autót. Erről árulkodik a felvétel is, amin van egy gépkocsi, melynek nem világít hátsó lámpája – hangsúlyozta Tar Béla.

Nagyon megdöbbentünk, amikor hírt kaptunk erről a tömegbalesetről – mondta lapunk megkeresésére Gégény Tamás, aki 25 éve foglalkozik fuvarozással, belföldi szállítmányozással. – Értesüléseim szerint nem magyar kamionok voltak érintettek ebben a balesetben, mivel hétvégén főleg tranzitforgalom van a belföldi autópályákon, a hazai járművek általában hétköznap dolgoznak. Sajnos főleg a külföldi sofőrök nem tartják be a kellő követési távolságot, ráadásul az autópályákon már egyre több helyen fel is van festve az úttestre a jelzés. Erre még több útszakaszon lenne szükség, és arra, hogy tényleg legyen legalább 50 méter távolság két kamion között. Azonban nagyon közel mennek egymáshoz, kamionos szaknyelven vonatoznak a nemzetközi szerelvények. Azért jellemző ez a feltorlódás, mert Magyarországon reggel 6.00-tól, 22.00 óráig tilos előzniük az autópályán. Ha kifognak egy olyan kamiont, ami elöl csak 70-75-el megy, akkor akár 30-40 kamion is utoléri egymást. A magyar sofőrök általában betartják, hogy nem előznek, mert 50 ezer forint helyszíni bírság, és 6 büntetőpont jár a gépjárművezetőnek.



A Gégény Transz tulajdonosa azt is kifejtette, hogy a külföldi sofőrök gyakrabban szabálytalankodnak, és a megengedett 80 km/h sebesség helyett 90-el mennek. Ezt lehetett látni azon a neten terjedő fedélzeti kamerás felvételen is, ahol a kamion belecsapódik az előtte már álló gépjárművekbe.

Korszerűsíteni kell a flottákat

– Egy ekkora szerelvénynek az a plusz 10 km/h sebességkülönbség is nagyon sokat számít ha hirtelen kell megállnia. Ráadásul a porvihart is már messzebbről észre lehetett venni, és lassítani kellett volna. Ez eredményezte ezt a szörnyű balesetet. Célszerű ilyenkor már azonnal kitenni a vészvillogót ahogy észreveszi a sofőr maga előtt a lelassult, vagy megállt sort. Külföldön sajnos gyakrabbak az ilyen tömegszerencsétlenségek, reméljük, hogy hazánkban sem lesz már erre példa. Kérdésünkre azt is elmondta Gégény Tamás, hogy náluk az elmúlt 25 évben kisebb koccanáson kívül más baleset nem történt, folyamatosan tréningezik a sofőrjeiket, odafigyelnek a biztonságos közlekedésre.

– Nagyon fontos, hogy úgy tervezzük a napi fuvarokat, hogy kollégáink bőven beleférjenek abba a 9 órába amit vezethetnek egy nap, valamint 10 órát lehet heti két alkalommal. Ugyanis a fáradtság miatti lankadó figyelem is nagyon veszélyes az utakon. Főleg a nemzetközi gépjárművezetők nagyon sokat vezetnek éjszaka, akkor kisebb a forgalom, előzni is lehet, azonban nagyon monoton ilyenkor a vezetés, és lankad a figyelmük, és felborul az alvásgörbéjük is. A nemzetközi kamionok naponta 600-700 kilométer távolságot is megtesznek. Nem tudják nappal úgy kipihenni magukat, ahogy szükséges lenne, és tompulnak a reflexeik. Ezért is vizsgálják már egyetemeken a kamion- és buszsofőrök alvási ciklusait. Azt kutatják, hogy milyen összefüggésben van a kialvatlanság és a súlyos balesetek okozása között. Nekünk is részt fog venni néhány sofőrünk ilyen felmérésben.



A modernebb kamionokon már van vészfék asszisztens, illetve sáv- és távolságtartó, tempomat, ami segít a sofőröknek, hogyha például az előtte haladó lelassul, akkor automatikusan fékez a jármű is. Erős fékhatást tudnak így is kifejteni. – Minden fuvarozónak az kellene, hogy legyen a célja, hogy korszerűsítse a flottáját, hogy még biztonságosabbá tegyék a közlekedést. Tervbe van véve, hogy 2025-től, amennyiben az uniós jogszabályok engedik, olyan kamerát szerelnének a kamionokba, buszokba, ami a járművezetőt figyeli. Ha ritkábban pislog vagy észreveszik, hogy nagyon fáradt, akkor jelzést kap a sofőr. A technika fejlődésével a szállítmányozás, a közlekedés is egyre megbízhatóbbá válik, amennyiben az emberi tényező is ezt segíti.

MI, LN