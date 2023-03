Ennyien neveztek be ugyanis a Z-CO Series vasárnapi method feeder versenyére. A megmérettetés iránti érdeklődést jelzi, hogy több jelentkező már létszám felettinek bizonyult, így őket a tartalékok közé sorolták be a szervezők. A horgásztó halállománya garancia arra, hogy izgalmas versenyt vívnak majd az indulók. Kollégánk is kilátogat vasárnap délelőtt a verseny helyszínére, így további információkat is olvashatnak majd portálunkon a horgászat szerelmesei.