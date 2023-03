A vármegyeszékhelyen is megünnepelték a márciusi forradalmat, illetve megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharcról, valamint a társadalmi haladást akaró márciusi ifjakról. A Kossuth téren megrendezett szerda délelőtti ünnepség felvezetőjében elhangzott, a 2023-as esztendő Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója is egyben, ahogy Kölcsey Ferenc is két évszázada vetette papírra a Himnuszt.

A téren ünneplőket Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc köszöntötte.

– Ma együtt ünnepel minden magyar, határon innen és túl. Ez az a nap, amikor a szívünk fölé kokárdát tűzünk, és megemlékezünk, megünnepeljük a márciusi ifjakat, illetve az 1848-49-es forradalmat – kezdte ünnepi köszöntőjét a polgármester.

Emlékeztetett: a 19. század közepén az abszolutista uralom alatt élő népek öntudatukra ébredtek, ezt pedig 1848. március 15-én a magyarok is egy jelként fogtak fel.

– A hazaszeretet természetesen már korábban jelen volt a magyarok esetében, gondoljunk csak Széchenyi István Hitel című művére – mondta dr. Kovács Ferenc, aki utalt arra is, hogy Petőfi Sándor egyik legismertebb alkotásának, a Nemzeti dalnak a megszületése is a 48-as eseményekhez köthető. A pesti fiatalok követeléseiket 12 pontba foglalták – többek közt a sajtószabadságért, az évenkénti pesti országgyűlésért, a törvény előtti egyenlőségért, valamint a nemzeti őrsereg felállításáért emelték fel a hangjukat.