Indulhat a karrier

– A kapunyitástól kezdve sokan jöttek, az viszont nagyon változó, hogy kit milyen munka érdekel. Valakit a termelés világa vonz, míg mások inkább irodában dolgoznának, de az IT és a HR területei is nagyon vonzóak – mondta Fülöp Fanni. Vezendi Evelin kiemelte: a fizikai és a szellemi dolgozókra is szükség van.

– A mérnöki pozíciók iránt rengeteg pályakezdő érdeklődött, aki nálunk szeretné beindítani a karrierjét, a specialista állásokra viszont inkább a tapasztaltabbak adják be az önéletrajzukat. A pályakezdőket mi is arra biztatjuk, hogy bátran jelentkezzenek hozzánk, hiszen minden segítséget megadunk ahhoz, hogy hasznos tagjai legyenek a Lego csapatának és jól érezzék magukat az új munkahelyükön – hangsúlyozta Vezendi Evelin.

– A programozó és online marketingasszisztens pozíciókra keresünk elsősorban munkavállalókat, ám az egyéb területekre is várjuk az önéletrajzokat – ezt már Szilágyi Norbert, a Forweb IT-szolgáltató ügyvezetője árulta el lapunknak, akitől azt is megtudtuk, egyre nehezebb jó szakembert találni a különféle IT-területekre.

Nehéz jó szakembert találni

– Kettős ez a helyzet, mivel a kiváló szakembereket elszippantják a nagyobb városok és a külföldi piac is. A még gyakorlatukat végzők, a pályájuk elején járók is kereshetnek minket. A különféle projektjeinken keresztül sokat tanulhatnak, a támogató közeget mi biztosítjuk. Nem a „papír” az elsődleges, nekünk az a fontos, hogy jó szakmai alapokkal rendelkezzen egy jelölt, mi pedig minden szükséges ismerettel felvértezzük. A pályakezdők részéről is óriási az érdeklődés, sőt azok is sokan vannak, akik nálunk szeretnék teljesíteni a szakmai gyakorlatukat. Mi ebben abszolút partnerek vagyunk, aki pedig megállja a helyét, az később nálunk is marad – tette hozzá Szilágyi Norbert, kiemelve: a Forwebnél modern irodai környezetben dolgozhatnak a munkavállalók, a csapat pedig nem csupán fiatalos, hanem ténylegesen fiatal, és a munka is megköveteli ezt az ifjakra jellemző lendületet.

Schalbert Erik, a mérőműszereket gyártó MOM Zrt. mérnökségvezetője szerint várakozásokon felüli volt az érdeklődés az álláskeresők részéről.

– Az operátortól a mérnökökig sokféle dolgozót keresünk, de elsősorban operátorokra van most szükség. Egyre nehezebb jó munkaerőt találni, de ez a rendezvény sokat segít abban, hogy a kereslet és a kínálat egymásra találjon. A tapasztalt dolgozók mellett a pályakezdőket is szívesen látjuk, ugyanakkor a szellemi pozíciókban nagyon fontosak a jelöltek személyiségjegyei is: olyanokat keresünk, akik csapatjátékosok, és képesek az önálló problémamegoldásra – hangsúlyozta a mérnökségvezető, aki szerint az álláskereső társadalom valamennyi rétege képviseltette magát az állásbörzén.

– Többféle pozícióba keresünk embert, de most a szellemi területekre fókuszálunk elsősorban – kezdte beszámolóját Habarics Cintia, az MSK Hungary referense. Mint kifejtette, a vállalatnak a megszokottnál kicsit nehezebb jó szakembert találnia, mivel egyedi gépgyártással foglalkoznak, ráadásul több hiányszakma képviselőire is szükségük van.

– A diákok és az idősebbek is keresnek minket, utóbbiaknak kicsit körvonalazottabbak a céljaik, a fiatalokat viszont sok minden érdekli, és több standnál megfordulnak – tette hozzá.

KM