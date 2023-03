Újabb három értékkel gazdagodott a vármegyei értéktár, erről a bizottság tagjai a Tuzséron megtartott szerdai ülésükön döntöttek.

– Szeretnénk több vidéki helyszínre eljutni, mert nagyon fontos, hogy az értéktárbizottság tagjai minél gyakrabban bepillanthassanak a vármegye életébe. Ezért választottuk a mostani kihelyezett ülésünk helyszínéül Tuzsért. Az itteni Pálinka Manufaktúra és az a turisztikai attrakció, amit képviselnek, része a vármegyei értéktárnak – mondta Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, az értéktárbizottság elnöke. – A beérkezett javaslatokból végül három felvétele mellett döntöttünk, ezzel 161-re emelkedett a vármegyei értékek száma.

Elismerni, megőrizni

Ezek egyike Kulcsár Róbert magángyűjtő 1848/49-es forradalom és szabadságharc tárgy­gyűjteménye, amely országosan is egyedülálló kulturális örökség.

– Már a Nyíregyházi Értéktár része, s büszkén emeltük a vármegyei értékek közé. Kiemelkedő az a küldetés, amit a gyűjtő végez, és a relikviák üzenete is mindmáig érvényes – fogalmazott Baracsi Endre. – Ugyancsak értékké vált Kovács István máriapócsi költő életműve, mely a helyi értékek közé már bekerült. Ő egy szakrális költő, akinek a munkásságában mindig megjelenik a szülőföld, a haza iránti rajongása és a család szeretete. Műveiből sugárzik az emberség és az Istenbe vetett hit, ami a mai világunkban nagyon fontos, hogy az életünk része legyen – értékelte a bizottság elnöke.

– Minden esetben javaslatok alapján döntünk az értékekről, éppen ezért kérjük a vármegye lakosságát, hogy javasoljon olyan írókat, költőket, alkotókat, akiknek a munkássága érdemes arra, hogy ebben a formában is értékké váljon, és megőrizzük – biztatott javaslattételre Baracsi Endre, s hozzátette: sokan méltók arra, hogy bekerüljenek az értéktárba.

Ferencziné dr. Ács Ildikó főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézet igazgatója ajánlásának alapján Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye népzenei képzése is bekerült az értéktárba.

– Az egyetemünk évtizedek óta kiemelkedő munkát végez a zenei képzés terén, nincs olyan népzenész a vármegyében vagy innen elszármazottként az országban, aki az élete, tanulmányai során nem találkozott volna az intézetben végzett munkával. Nélkülük nem beszélhetnénk olyan magas szintű népzenei örökségről és tudásról, mint ami most jellemzi Szabolcs-Szatmár-Bereget – sorolta az értéktárbizottság elnöke a most felvett harmadik új értékkel kapcsolatban.

Páratlan relikviák

A sajtótájékoztatón Filep Sándor, a bizottság alelnöke külön kiemelte Kulcsár Róbert gyűjteményét, aminek az ad aktualitást, hogy alig két héttel ezelőtt ünnepeltük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját.

– Hazánk történelmének kiemelkedő jelentőségű eseménye ez, így minden megőrzött tárgyi emlék különleges értéket képvisel. A forradalom és szabadságharc történetével meg kell ismertetnünk a mai fiatalokat, ahogy az abból a korból megőrzött relikviákkal is – hangsúlyozta a hagyaték rendkívüliségét az alelnök, aki úgy véli, ez a gyűjtemény olyan kuriózum és felbecsülhetetlen érték, amelynek a hungarikumok között is méltán lenne helye. Megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy országosan is kiemelt szerepet kapjanak a szabadságharc katonai és polgári tárgyi emlékei.

Új turisztikai attrakció

A Tuzséri Pálinka Manufaktúra tulajdonosának célja, hogy régiónk kiemelkedő termékét, a Szabolcsi Almapálinkát népszerűsítse, és megszerettesse a tuzséri almából készült termékeket.

– Egész Európában Tuzséron volt először nagyüzemi almatermesztés, ezért különösen sokat foglalkozunk az almával – részletezte Komáromi János. – A manufaktúrában a legmodernebb technológiákkal 15-20 fajta almapálinkát készítünk. Kóstolókat tartunk, valamint almafajta bemutatókon is megismerhetik az érdeklődők a különböző fajták jellemzőit, ezzel is hozzájárulva turisztikai régiónk fellendítéséhez. Természetesen a szilvával és más hagyományos gyümölcsökkel is dolgozunk, de az alma a fő gyümölcsünk, ami a lehető legtöbb formában megjelenik nálunk.

A vármegyei értéktárban is szereplő Tuzséri Pálinka Manufaktúra impozáns épületegyüttese 10 új apartmannal bővült és egy modern medencés rész is várja a vendégeket.

– Az új apartmanok szobáit almafajtákról neveztük el, például Fuji, Jonagold, Batul. Tizenhat régi típusú őshonos almafajtáról olvashatnak leírást az ide látogatók, a rönkházaink, amelyek korábban is megvoltak, pedig gyümölcsfajták nevét kapták. Most a turisztikai szezonnal indítjuk, és ismertetjük meg az új attrakciókat a nagyközönséggel. Ebben sokat köszönhetünk a vármegyei értéktár bizottság munkájuknak – tette hozzá.