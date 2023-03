Katolikusból lett református Gundel Takács Gábor, aki a tavalyi népszámláláskor a református egyház kampányarca volt, mert szerinte jóval több hittel élő ember van ma Magyarországon, mint amennyien felvállalják vallásosságukat.

Családról, szakmai hitelességről és terveiről is beszélt a Táncsics Mihály-díjas újságíró, sportriporter kedden este a Nyíregyháza-Sóstói Református Gyülekezet templomában, ahol „A lélek hangjai – Református esték a fiatalok lelki egészségvédelméért” programsorozat vendége volt. Most is brillírozott, csattantak a poénjai, s patikamérlegen mérte ki tévés műsorainak kulisszatitkait. A hallgatóság bepillantást nyert munkájába, magánéletébe. Megtudtuk, színésznek készült, de egyáltalán nem bánja, hogy újságíró lett, mert az ő szemében mindkét szakma ugyanarról szól: a „történetmesélésről".