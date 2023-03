Hogyan látják magukat, a világban betöltött helyüket és szerepüket a nők? Miként élik meg nőiségüket huszonévesen, a negyedik ikszet taposva és a nyolcvanadik születésnapjukhoz közelítve? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ nőnap alkalmából, de ahogy olvasóink is látni fogják, sokkal többet kaptunk néhány egyszerű válasznál.

– Elgondolkodva azon, hogy mit jelent számomra fiatal felnőtt nőnek lenni, elsőként az életünket behálózó social media hatása jutott eszembe. Mint mindennek, ennek is megvan a kettőssége. Egyrészt minden platformon csak azt látjuk, hogyan kellene élnünk, kinéznünk és viselkednünk ahhoz, hogy ideális nőként tekintsenek ránk. Ugyanakkor szintén a közösségi felületek kapcsán az utóbbi években megjelent egy trend, ami azt erősíti, hogy merjük felvállalni önmagunkat. Azt érzem, hogy nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mint akár az egy generációval előttünk lévő nőknek. Talán képesek vagyunk egyszerűbben megfogalmazni, hogy számunkra mi az érték egy nőben és saját magunkban, illetve mely vonások közösek bennünk, erősítik az összetartozásunkat, és melyek azok, amik különbözővé tesznek bennünket – magyarázta Nagy Fruzsina Dzsenifer.

Az utcai füttytől a lovagiasságig

A 22 éves nagykállói egyetemista az ELTE társadalomtudományi karának végzőse, és két hete költözött össze a barátjával. Évek óta alkotnak egy párt, s ez a kapcsolat az egyik sarokköve Fruzsi önképének és nőképének.

– Ezen a téren is érezhető a fent említett kettősség: megvannak a tradicionális modellt követő viszonyok közöttünk, ugyanakkor érződik a generációnkra jellemző frissesség, a saját szabályaink szerint igyekszünk boldoggá és elégedetté tenni egymást.

– Kiszakadva az online térből – ami az elmúlt időszakban erősen meghatározta a mindennapjainkat – szembesülünk azzal, hogy a minket körülvevő emberek a valóságban hogyan látnak minket. Van, amikor úgy éreztetik velem a férfiak a nőiségemet, hogy utánam fütyülnek és dudálnak az utcán, ezzel párhuzamosan pedig lovagiasan kinyitják előttem az ajtót, előreengednek a boltban vagy átadják a helyüket. Az egyetemen és a munkahelyen is érezhető a látásmód változása, folyamatosan azt erősítik bennünk, hogy szükség van a tudásunkra, ami ugyanannyit ér, mint a férfi csoporttársaké, kollégáké. Úgy érzem, nekem már több lehetőségem van karrier szempontjából is, mint az előttem járóknak.

– Szeretem megélni a nőiességemet, mind külsőségekben, mind érzelmi, lelki oldalát tekintve. Bár a hangulatomtól függ, hogyan öltözködöm, sminkelek vagy nem, szeretem hangsúlyozni, hogy nő vagyok – árulta el Horváth Tímea, aki könyvelőként sok ügyféllel találkozik, nem mindegy hát, hogy milyen benyomást kelt.

– Leginkább az anyaság az, amitől igazán nővé váltam. Már tudom, hogy nem ciki sírni, szomorúnak vagy éppen szerelmesnek lenni. Ugyanakkor a nőiség nagy felelősséggel is jár, és sajnos hátrány is lehet. Nőként rengeteg szerepben kell helyt állnunk, megfelelnünk a mindennapok során. Egy nő azonban sosem csak egy nő – hangsúlyozta Tímea, aki szerint a nő az, aki elmegy dolgozni, neveli a gyereket, vezeti a háztartást és életben tartja a „tüzet”.

– Egyre inkább megfigyelhető a kapcsolatokban a szerepek megosztása, nem annyira kőbe vésett, mint régen, de lássuk be, ránk is fért. Nem azt mondom, hogy bármelyik is teher, de ebben a rohanó világban jól jön a segítség. Valamiért egy nőtől mindig mást várnak el, mint egy férfitól: mindig legyen nett, tökéletes hölgy, ne beszéljen csúnyán, ne igyon, ne legyen ledér és még sorolhatnám. A média sem segít ebben, hiszen mit látunk? Tökéletes testű, gyönyörűen sminkelt, csinos ruhába öltözött nőket, akik még a vacsorát is miniszoknyában és tűsarkúban főzik, és mi magunk is olyanok akarunk lenni. Egy darabig. Aztán mi, nők – és a férfiak is egy bizonyos kor után – rájövünk, hogy ez csupán illúzió. Igenis lehetünk gyengék, sérülékenyek, fáradtak, lehetünk néha csapzottak, mackónadrágosak. Egy valami azonban érdemes észben tartani: minden nőnek szüksége van figyelmességre, bókokra, szeretetre ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen, hiszen, ha a nő boldog, a család is az.

Jólesik a dicséret, a bók

Egy nő 78 évesen is nő, csak a kor előrehaladtával vannak dolgok, amik előtérbe kerülnek, míg mások a háttérbe szorulnak – foglalta össze Maklári Sándorné Olgi néni.

– Nem tartom magam hiú embernek, de úgy gondolom, nagyon fontos, hogy ebben a korban is odafigyeljünk magunkra, talán még fontosabb, mint fiatalon. Nekem alapvető igényem az ápoltság, rendszeresen jön hozzám a fodrász, s bár kertészkedem, a körmeim is mindig rendben vannak. A gyógyszerész unokám és a menyem segítenek eligazodni a kencék és krémek világában, rengeteget tanulok tőlük. Attól, hogy valaki idős, még nem kell elhanyagoltnak lennie – magyarázta az Aranyosapátiban élő nyugdíjas tanárnő. Olgi néni hozzátette: férje halála után nem házasodott újra, de nagyon jólesik a dicséret a családtagoktól, barátoktól, egykori tanítványoktól.

– A ráncokat csak közelről lehet látni, de azok is nemesítik a lelket. Nem szégyellem a koromat, mert megvan a maga méltósága. Jó érzés, ha kikérik a véleményem egy-egy témában – legyen az főzés, kertészkedés vagy iskolai, helytörténeti dolgok –, hiszen ez azt mutatja, hogy 78 esztendő alatt szert tettem annyi tapasztalatra, ami mások segítségére lehet.

