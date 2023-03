– Tudományos kutatások szerint, a tenisz az egyik legegészségesebb sportág. Korosztályos bajnokságban még a 90 év felettieknek is rendeznek versenyeket. Aki csupán szabadidejében teniszezik rendszeresen, annak ez fizikai és szellemi fittséget ad, arról nem beszélve, hogy a pályákon örök barátságok születnek – lelkesedik Erdélyi Ferenc az ismert mátészalkai nyomdaipari vállalkozó, egyben a szalkai teniszélet motorja.

Százak a fellegvárban

A szeniorok között jegyzett versenyzőnek számító üzletember számolt be lapunknak a Nyíregyházán a nemrég lezajlott ünnepi ülésről, amelyen teniszéletünk múlt évét vették górcső alá.

A vármegyei fellegvár Nyíregyháza, ahol 200-300-an játszanak rendszeresen, és több, mint 10 felkészült edző várja a tanulni vágyókat. A Sóstói úti pályákat üzemeltető Marsó Kft. tavaly felújította az öntöző rendszert és a pályák környezetét, felkészülve, hogy a Nyíregyházi Stadion elkészültével, várhatóan egy színvonalas sportcentrum alakul ki itt. A megyeszékhely amatőr tenisz életében egyre nagyobb figyelmet kap a salak és kemény pályával is rendelkező Bibic Tenisz Club. Edzőjük, Csonka Gábor vezetésével sikeresek az utánpótlás nevelésben is. A szezonban három lehetőséggel, a jól működő, népszerű „Kis Wimbledonnal”, valamint még két pályával várják a teniszezőket a Pagonynál is.

Fehérgyarmat, a vármegye tenisz életének másik bástyája, ahol „szinte mindenki tud játszani”. Hat pályájukon 5-6 versenyt rendeznek évente, ezekből kiemelkedik az augusztus első hétvégéjén hagyományos Szatmár Kupa, ami az országos versenynaptárban is igen népszerű nemzetközi viadal.

Élettel kell megtölteni

Szabolcsveresmarton felépült egy országos szinten is jelentős tenisz centrum: itt 14 salakos, egy nagy sátorban, 4 kemény pályával, a legmodernebb kiszolgáló helyiségekkel, szállás lehetőségekkel várják az érdeklődőket. Tavaly itt tartották az országos vidék bajnokságot. A jövő feladata élettel megtölteni ezt a gyönyörű létesítményt.

Mátészalkán három pálya van, amelyek talaja jól karban tartott, de a körülmények elég „siralmasak”. Ennek ellenére a 60-70 fős teniszező közösség kitart, s 4-5 versenyt rendez évente.

Nyírbátorban 10-15 éve még pezsgő tenisz élet mostanra szinte eltűnt. Négy pályájuk létezik az MSK Hungary Gépgyártó Bt. mellett, de amelyik pályát nem használják, az rövid idő alatt tönkre megy. Kovács Béla és Attilla magán pályát üzemeltet sikeresen. Tiszavasváriban is jelen vannak a teniszezők, négy pályát használhatnak. A megye többi nagyobb településén 1-2 pálya található, de például Vásárosnaményban egy sem.

Tavaly indult útjára a vármegyei amatőr tenisz bajnokság öt csapattal: Nyíregyháza Marsó, Helmeczi István csapata, Szabolcsveresmart, Fehérgyarmat és Mátészalka- Nyírbátor közös együttessel. A szervezésben fontos szerepet vállalt a debreceni Mozgó Civisért Egyesület, élén a csapat szervezésben segítő, Kollár László elnökkel.

Az egyéni és páros mérkőzések oda-visszavágós alapon, szinte egész nyáron játéklehetőséget biztosított a versenyzőknek. A végső rangsor: 1. Marsó, 2. Szalka-Bátor, 3. Fehérgyarmat, 4. Helmeczi Istvánék, 5. Szabolcsveresmart. Bíztatunk minden teniszező baráti közösséget, csatlakozzon az idén is induló csapatbajnoksághoz.

Új lendület várható

Tavaly augusztusban nevezték ki a vármegyei teniszélet élére Pázmándi Viktort, akinek munkájától új lendület várható. Mint elmondta, tervei között szerepel vármegyei csapat-, nyílt- és amatőr- bajnokság indítása, az iskola tenisz beindítása Nyíregyházán és Mátészalkán, azok után, hogy Szabolcsveresmarton már működik ilyen 8 osztálynál heti 90 percben.

(Minden további információ a szövetség honlapján: www.szabolcstenisz.hu-n.)

GB