A napokban megírtuk, hogy a folyamatosan fejlődő, tanulásra képes munkaerő állja meg a helyét a munkaerő-piacon, mert bár csúcson a foglalkoztatás idehaza, a szegmens mobilis: álláskeresők mindig vannak, nem beszélve a bővülő cégekről, melyek ebben a térségben is állandóan toborozzák az új, szakképzett munkaerőt.

– Tapasztalataink szerint a mérnöki, technológiai vagy gazdasági diplomával rendelkezők találnak a leggyorsabban állást, nem kell hónapokig böngészniük a közvetítői portálokat, de nem árt tudni, hogy a nyelvtudással bíró jelentkezők előnyben vannak, ugyanis a nemzetközi cégeknél a legtöbb pozícióban a globális anyavállalatokkal, és a beszállítókkal rendszeresen kell tartani a kapcsolatot. Tehát a nyelvtudás alapvetően fontos ezekben a szektorokban – mondta el Járosi Dorina a HSA Kft. munkatársa, elsősorban milyen szakterületek szippantják fel a diplomás munkaerőt a vármegyében. A közvetítő cégek hangsúlyozzák azt is, számos területen hiány van szakképzett munkaerőből, így aki hajlandó tanulni, átképezni magát, el tud helyezkedni.

Járosi Dorina

– Szabolcsban is ugyanaz a helyzet, mint az ország más pontjain, vagyis a termelőcégek leginkább a kékgalléros munkavállalókat keresik, azon belül is a szakképzett munkaerőt, de nagyon sok a betanított operátori álláshely is, melyekhez alapfokú végzettség is elegendő. Az igények alapján mindenkit biztosíthatunk afelől, hogy aki dolgozni szeretne, találunk nyitott helyet számára – erősítette meg Járosi Dorina. Hozzátette, egy jó ideje fordított a helyzet, nem az egyéni keresések száma növekszik, hanem a cégek versenyeznek a szakképzett dolgozókért.

– Tény, hogy jó szakembert egyre nehezebb találni, ez a tendencia viszont nem új keletű, mindössze az elmúlt években gyűrűzött be és gyakorolt egyre nagyobb hatást a munkaerőpiacra. A legjobb szakemberek többsége magánvállalkozó vagy olyan helyen dolgozik, ahol a szakmai tudásának és tapasztalatának megfelelő juttatásban részesül, sokan emiatt költöznek el másik megyébe vagy külföldön próbálnak szerencsét. Azt gondolom, hogy minden új beruházás fontos és elősegíti a térségünk fejlődését, ugyanakkor a kiváló szakembereket itt is meg kell majd fizetni ahhoz, hogy helyben maradjanak – utalt a munkaerő-közvetítő szakember arra, hogy ebben a régióban elmaradnak a fizetések ország nyugati feléhez képest, s addig nem lesz vonzó a térség míg a bérfejlesztésben nem zárkóznak fel a cégek.

– Úgy gondoljuk, hogy azok a cégek, melyek a saját dolgozóikat folyamatosan monitorozzák, figyelemmel kísérik a fejlődésüket előnyökre tehetnek szert, ha képzik dolgozóikat. Másik fontos támasz az utánpótlásban a duális képzés, amikor a vállalkozások tanulmányi szerződést kötnek a fiatalokkal, s hosszútávra megtalálják bennük a szakmai tudással bíró, megbízható munkatársat.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan szakképző iskola található, ahol a fiatalok pár év alatt (akár érettségi mellett) piacképes szakmához juthatnak, de ugyanezt megtehetik felnőttként is a szakképzési centrumok nekik is kínálnak lehetőségeket. Munkavállalóink közül többen is vállalták a tanulást annak érdekében, hogy jobb pozícióban dolgozhassanak és számos vállalat is segítő kezet nyújt ebben. Mi elsősorban a „megfelelő embert a megfelelő helyre” elvet követjük, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ha cégen belül talál testhezállóbb pozíciót a munkavállaló, mint amiben éppen tevékenykedik, legyen lehetősége váltani – ecsetelt egy fontos kérdést a szakember. Már csak azért is szólt részletesen a tanulási, képzési lehetőségekről, mert ma már nagyon ritka. hogy valaki 30-40 évig egyhelyben maradjon, a versenyszektorban váltani is tudni kell. Ennek egyik fő oka a digitalizáció gyors térnyerése, ami miatt teljesen kihalnak egyes szakmák, munkakörök.

– A munkaerő-piac folyamatos változására egy példa jut eszembe: a Rubik – kocka példája. A YouTube-on is megtalálható egy régi felvétel, amiből kiderül, hogy évtizedekkel ezelőtt még az emberek egyesével ragasztották rá a kockákra a színeket. Nagyon furcsának tűnik ez ma már amikor mindent gépesítenek, sőt, számítógéppel vezérelnek munkafolyamatokat, s eltűnnek a korábban kétkezi munkával előállított termékek. Ellenben akár kétkezi, akár szellemi munkákban a speciális tudást igénylő, emberi tulajdonságokra, pl. az empátiára épülő szakmákra mindig szükség lesz, bármennyi teret is foglal el életünkben a digitalizáció.

KO