"Máriapócs Magyarország egyik leglátogatottabb keresztény zarándokhelye és nemzeti kegyhelye, a görögkatolikus egyház Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fekvő lelki központja"- hangsúlyozta Kiss András vármegyei képviselő az MTI tudósítójának az egyezmény aláírása után.

"Azért létesítettünk testvérkapcsolatot Beit Dzsallával, mert fontos számunkra, hogy a Szentföldön, a kereszténység bölcsőjénél legyen egy élő kapcsolatunk az itt élő keresztényekkel. Ez egyszerre zarándoklat, hitvallás és küldetés is számunkra" - tette hozzá.

"Szükség van arra, hogy a keresztények kifejezzék összetartozásukat: egy európai ország, Magyarország, az itteni, a helyi keresztény közösséggel. Egy olyan világban élünk, ahol a keresztény közösségeket és értékeket sokfajta veszély fenyegeti, s mi, magyarok a keresztény közösségek és értékek mellett állunk" - emelte ki Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere.

"Máriapócs célja ezen összetartozás kifejezése, s ezért kötöttük meg a megállapodást a Betlehem melletti, keresztény többségű Beit Dzsallával. Köszönjük a város vezetőinek, hogy testvérekre és barátokra leltünk körükben. Nagyon jó érzés itt lenni magyar keresztényként, és jó azt látni, hogy Magyarország kormánya milyen jelentős támogatást nyújt a közel-keleti keresztény közösségeknek"- fűzte hozzá.

"Terveink között szerepel az együttműködés a vallási turizmus erősítésével, és meghívtuk Beit Dzsalla keresztény közösségének vezetőit Máriapócsra. Bízunk abban, hogy számos további területen is kötelékeket tudunk majd építeni"- zárta szavait a polgármester.

"Számomra püspökként a politikai és az emberi kapcsolatokon túl Isten különleges kegyelmének a helyszíne ez, ezért is örülök, hogy részese lehettem ennek a közeledésnek, a kialakulófélben lévő kapcsolatnak" - mondta Ábel püspök, a magyarországi görögkatolikus metropolita képviselője.

MTI