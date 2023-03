Évszázadok óta játsszák, népszerűbbek, mint a kártyajátékok. A sakk ősi formái már az első évezredben léteztek Ázsiában, és a középkorban Európában is elterjedt. A játék népszerűsége abban is rejlik, hogy semmi sincs a szerencsére bízva, minden a játékosok képességein múlik. Szabolcs-Szatmár-Beregben is sokan űzik a sportágat. Nemrég rendezték meg csapatban a városi és a vármegyei diákolimpiai döntőt, amelyen a gyakorlóiskola az alsós fiú kategóriában volt érdekelt. A Takács Armand (4. c), Takács Nimród (1. b), Barta Richárd (4. c), Gincsai Miklós (4. c) összeállítású együttes megállíthatatlan volt a maratoni hosszúságú versenyen. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kvartettjének tagjai valamennyi ellenfelüket játszmaveszteség nélkül fektették két vállra, fejenként egyaránt 6,5-7 pontot szerezve, így teljesen megérdemelten nyerték el a városi és a vármegyei csapatbajnoki aranyérmet. Készülhetnek a májusi országos fináléra.

KM