– Töretlen népszerűségnek örvendenek a hosszú hétvégés ajánlatok, s mivel a tavaszi szünet is alapvetően a pihenésről, a feltöltődésről szól, ezért szívesen kiruccannak valahová a családok. Az idén felkapott lett Lisszabon. A valóban gyönyörű város nevezetességeket, sok-sok látnivalót ígér a látogatóknak, emellett nagy kedvenc Róma, sokan szeretnék az örök városban átélni a legnagyobb keresztény ünnep, a húsvét élményét. Egy-két napos városlátogatásra Madridot, Barcelonát ajánljuk, és aki nem szeretne „lemaradni” róla, Dubajba vált repülőjegyet – sorolta az idei favoritokat Varga Edina, a Dolce Vita Utazási Iroda tulajdonosa.

Kikapcsolódást is keresnek

Hozzátette, a magyarok nem csak távoli utazásokban gondolkodnak, szívesen vállalkoznak a kisebb körutazásokra is, felkeresik a szomszédos Szlovákiát, Erdélyt, vagy Szlovénia alpesi csodáit, a hangsúly ilyenkor az aktív kikapcsolódáson van, túracipőt húznak, biciklire ülnek, festői tájakat fedeznek fel.

– Akik pedig mind az anyagi, mind pedig a lelki erejüket a nyárra összpontosítják inkább, itthon őrzik a húsvéti hagyományokat, 15-20 fős családi vagy baráti társaságok kibérelnek apartmanokat, és fent a hegyekben vagy valamilyen természeti szépségéről híres tájegységben töltik a tavaszi szünetet, ott sütnek-főznek a családnak, együtt ünnepelnek – hozott egy újszerű példát a belföldi pihenésre Varga Edina.

Nagyon sokan keresték a belföldi wellness-szállodákat húsvétra, már január közepétől elkezdődtek a foglalások. Közkedveltek a környező országokba induló autóbuszos utazások is, úgy mint Erdély, Prága, Lengyelország, Ausztria. Március 15-ig tartott az előfoglalási kedvezmény, ilyenkor még sokféle lehetőség közül lehet válogatni, nagy érdeklődés övezte a Debrecenből induló charterjáratokat is – erről már a Nyírség Utazási Iroda ügyvezetője, Asztalos Éva beszélt lapunknak.

Elmondta, sokan vannak jelenleg is egzotikus utazáson, a meleg éghajlatú Maldív-szigeteken, Dominikán, Mexikóban. Az egynapos buszos kirándulások is népszerűek, most voltak például a bécsi húsvéti vásárban, kastélylátogatással, kulturális programokkal fűszerezve. Természetesen az áremelkedés ezt az ágazatot sem kímélte, a turizmus minden területét érintette, például a buszos utak költségei 20 százalékkal emelkedtek.

– Érdemes a kiemelt ünnepnapokra időben foglalni, mert gyorsan elfogynak a helyek, utolsó pillanatban nagyon nehéz jó lehetőséget találni. Most már a pünkösdi hétvégére koncentrálunk – hívta fel a figyelmet a szakember.

Bicsérdy Rita lapunk érdeklődésére elmondta, a tavalyihoz képest az idén nagyobb az érdeklődés a külföldi utak iránt.

Ki meddig nyújtózkodik...

– Akkor még a Covid miatt a külföldi utakkal óvatosabbak voltak az emberek. Az idei kedvelt úti célok, amiket rajtunk keresztül foglaltak, az Ciprus, Egyiptom, ezeken a helyeken az itthoninál sokkal jobb az idő. Az a tapasztalat, hogy sokan, kihasználva az iskolai tavaszi szünetet, nyolc napra, hét éjszakára mennek – tudtuk meg a Sky Travel utazási iroda vezetőjétől, aki megjegyezte: természetesen a belföldi desztinációk is népszerűek, közülük ki kell emelni Hajdúszoboszlót, Gyulát, vagy a dunántúli célpontok közül Sárvárt.

A nyíregyházi központú utazási iroda vezetője az árakkal kapcsolatban annyit mondott: a három nap, két éjszakára lefoglalt kis panziókat, egy reggelivel, meg lehet úszni nyolcvanezer forintból, de egy all inclusive dunántúli szállodában a húsvéti hosszú hétvégéért akár félmillió forintot is elkérhetnek.

KM

Fotó: shutterstock