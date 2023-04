Kilencvenhat órán keresztül, éjjel-nappal várták a ragadozók kapását. Az egyik pillanatban a felhőszakadás elől a sátorban kerestek menedéket, aztán a tűző nap miatt kellett megszabadulniuk a pulóverektől, a széldzsekiktől a versenyzőknek. Szóval nem volt könnyű azoknak a horgászoknak, akik április 12. és 16. között vállalták a Leveleki-víztározónál az idei Hírös Yacht Tavaszi Harcsafogó Verseny kihívásait. Harminchét csapat vett részt a megmérettetésen, s mint Mikucza Zsolt főszervező, tógazda lapunk érdeklődésére elmondta, csupán egy csapat nem fogott harcsát. Igaz, ez a team egy termetes csuka megfogásával büszkélkedhetett, csak az éppen nem számított be a versenybe.

Még mindenki reménykedett

Volt példa arra is, mire a horgászok feleszméltek, a harcsa behúzta a botot is a tóba. Eltelt egy kis időbe, mire megtalálták a készséget, de hal már nem volt rajta.

Szombat délután kerestük fel a résztvevőket, hogy meséljenek az elmúlt napokról. Még egy jó nap hátravolt a versenyből, így mindegyik megkérdezett horgász nagy reményekkel várta az előtte lévő 24 órát, főleg az éjszakát. A Szilza Catfish Team Pécs mellől, pontosabban az Ormánságból, Magyarmecskéről érkezett a Nyírségbe.

Keszeg landolt a hordóban

– Jó híre van a Leveleki-víztározónak az országban, színvonalas versenyeket rendeznek itt, ezért vállaltuk a hosszadalmas utazás fáradalmait, mindenképpen részt akartunk venni rajta – mondta el érdeklődésünkre Farkas Attila, aki először vett részt ezen a megmérettetésen.

Társa, Szilágyi Szilveszter már tavalyelőtt is eljött az őszi versenyre. A csapat harmadik tagja, Piros Lajos éppen akkor fogott meg egy tenyérnyi keszeget fenekezős botjával, a halat eltette egy műanyag hordóba, hiszen jó lesz később még csalihalnak.

– Az elmúlt napokban már fogtunk több harcsát, összesen hatot, azonban mindez még kevés ahhoz, hogy bekerüljünk a legjobb háromba. Ezt a helyet itt a vízisípálya mellett mi választottuk. Nem hiszem, hogy rossz választás volt, a gond inkább az, hogy a sípályás rész sok helyet kivesz a szektorunkból, s így nem egyszerű meghorgászni a nekünk kijelölt szakaszon belül azokat a részeket, amiket szeretnénk. A sípálya alatt ugyanis nem lehet közlekedni, nem lehet ott áthúzni a szereléket, ki kell kerülnünk, így a sípálya és a mögötte lévő terület tulajdonképpen a számunkra meg nem horgászható.

– A hat megfogott harcsa közül a legnagyobb több volt 9 kilogrammnál, s főleg éjszaka jöttek a ragadozók – magyarázta Farkas Attila.

Mikor arról faggattam a horgászokat, mit használnak csaliként, Farkas Attila így válaszolt:

– Lajostól, a csapattársamtól hallottam a következő mondást: egy jó bűvész nem árulja el a titkait. De mivel a cikk már a verseny után jelenik meg, megmondom: kishallal próbálkozunk. Van többfajta csalihal, hoztunk is magunkkal, meg fogtunk itt is a tóban. Mindkettővel sikerült harcsát akasztanunk. Rosszabb időjárásra számítottam az előrejelzések alapján. Az tény, hogy az első napon nagyon rossz volt és nagyon hideg volt. A többi versenyzővel is beszélgettünk arról, hogy az április eleji hideg és havazás nem tett jót a versenynek, ugyanis visszahűlt a víz. Az előbb is volt egy nagy felhőszakadás, szerencsére a talaj elnyelte az esőt, szinte már nyoma sincs – folytatta az ormánsági vendég.

– A dobogós helyekre már nem hiszem, hogy fel tudunk állni, de a big fish, vagyis a legnagyobb hal díjára még lehet esélyünk, de gondolom, ezzel mind a harminchét csapat így van.

Az időjárás számlájára írható

Szilágyi Szilveszter tapasztalatai alapján a korábbi rendezvényeken jóval nagyobb halakat sikerült megakasztaniuk a versenyzőknek, s hogy most a kisebbek – főleg az 5-10 kilogrammosak – jöttek, az is az időjárás számlájára írható.

– Ha jól tudom, jelenleg a big fish címet egy 35 kilo­grammos harcsáért kapta meg az egyik csapat, s ez nem egy kiemelkedő nagyságú bajszos. A korábbi versenyen a big fish zászlót először egy 48 kg-os harcsáért tűzték ki, aztán elorozta a címet egy ötvenvalahány kilós harcsa, végül 62 kg-os harcsa lett az akkori próbatétel legnagyobb hala – tette hozzá Szilágyi Szilveszter.

Más módszer, más hangulat

Mint a Szilza Catfish Team tagjai elárulták, otthon is szinte mindig harcsahorgászattal foglalkoznak. Vajon mi a jó a harcsa horgászatában? – kérdeztük Farkas Attilától.

– Ez nagyon jó és nagyon összetett kérdés. Minden bizonnyal mindenki mást mondana. Nekem a harcsa megfogása legalább akkora élmény, mint amikor egy vadász terítékre hoz egy vadat. A békés halak megfogása teljesen más módszert kíván, és más a hangulata. A harcsázás igazi kihívást jelent a számomra. Szerencsére Baranyában is vannak horgásztavak, ahol lehet harcsázni. A horgászegyesületünknek is van tava, sokat horgászunk ott, de átjárunk Somogy vármegyébe is.

Vajon a család mit szól, amikor bejelentik, hogy elmennek 96 órás horgászatra? – kérdeztük befejezésül.

– Szerencsére a családom tolerálja ezt a hobbit, a párom támogat ebben. Már úgy ismert meg, hogy szeretek horgászni. Szilveszter a sógorom, Lajos meg a gyerekkori barátom, vagyis családi-baráti szálak kötnek össze bennünket – tette hozzá Farkas Attila.

MML