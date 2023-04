„Kossuth Lajos azt üzente, Elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!” – mindannyian jól ismerjük a Kossuth-nótát, azonban azt már kevesen tudják, hogy szerzője a megyénkben látta meg a napvilágot 200 évvel ezelőtt.

A Kossuth-nóta az 1848–49. évi szabadságharc egyik legnépszerűbb toborzódala volt, amelynek 110 daltípusa és 600 szövegváltozata ismert. Keletkezésének pontos dátumát nem tudjuk, de a legvalószínűbb időpont 1848 szeptembere lehet, amikor Kossuth Lajos alföldi toborzókörútján járt. Dallamát a nyírmihálydi születésű Balkányi Szabó Lajos (1823-1889) nótaszerzőhöz kötik.

A nemesi családból származó Balkányi Szabó Lajos 1823. április 5-én született Nyírmihálydiban. Szüleinek, Szabó Lajosnak és Dibáczi Juliannának Balkányban volt birtokuk. Az iskoláit Debrecenben végezte, 1842. augusztus 26-án itt fejezte be jogi tanulmányait, és táblajegyzővé eskették fel. 1843. augusztus 24-től Pozsonyban tanult, 1845. február 26-án pedig ügyvédi oklevelet szerzett Pesten és irodát nyitott a fővárosban. Az 1848–49-es forradalom is Pesten érte, s mint sokan másokat, őt is magával ragadta a hazafias hangulat. 1848-ban tíz hétig szolgált nemzetőrként a szabadságharcban, majd a bukás után egészen élete végéig Debrecenben folytatta jogászi munkáját. Megnősült, feleségül vette Debreczeni Juliannát, akitől Attila, Géza és Elvira nevű gyermekei születtek. A közéleti szerepléstől hosszú időn át tartózkodott, s csak a kiegyezés után, 1867-ben vállalta el a debreceni törvényszéken a bírói tisztet, amit 1872-ben a királyi aljárásbírói tisztséggel váltott fel. 1886-ban vonult nyugalomba. Három évvel később, 66 éves korában, 1889. szeptember 24-én, Debrecenben gutaütés következtében hunyt el.

Bár verseit, dalait ma is sokan éneklik, csak kevesen tudják, ki is volt ő valójában. Főállásban ügyvéd, majd aljárásbíró volt, de az írást, a nép szellemi kincsének összegyűjtését, feldolgozását is fontosnak tartotta. Fiatalon kezdte irodalmi pályafutását – alig múlt húsz éves, amikor már országos lapokban jelentek meg írásai. Irodalmi működését a Pesti Divatlapnál kezdte versekkel, később főként regékkel, elbeszélő költeményekkel jelentkezett. Versei és epigrammái jól sikerültek, fő műve a Lehel kürtje című 12 énekből álló hősregéje, amely 1850-ben készült Debrecenben Balkányi Szabó Lajos a versíráson túl a tudománnyal is mélyreható alapossággal foglalkozott. Amikor a népköltészeti kincsek gyűjtését éppen csak elkezdték, ő már nemcsak összegyűjtötte, hanem öt kötetben, 1860 és 1875 között Magyar ősmesék címen ki is adta a magyar nép hitregéit. A névtudomány területén is úttörőnek számított, hiszen az általa följegyzett és írt Debrecen helynevei címen 1868-ban kiadott mintegy száz debreceni földrajzi nevet. De itt sem elégedett meg a puszta közléssel. Felkutatta a nevek történetét és eredetét, s a tudomány akkori legmagasabb szintjén történeti-etimológiai észrevételeket fűzött minden névhez. Nevét mégis szinte népdallá vált művei őrizték meg, például a ma is ismert és énekelt „Káka tövén költ a ruca”, „Megégett a rózsám keze”, „Helyre tyutyu tyu”, „Jaj, de magas a tokaji hegytető” és a „Kossuth Lajos azt üzente...”

A közelmúltban persze az is többször felvetődött, hogy a Kossuth-nótát Egressy Béni, a Szózat, a Nemzeti dal és a Klapka-induló zeneszerzője írta és komponálta. Leszler József, a Zeneműkiadónál 1986-ban megjelent Nótakedvelőknek című enciklopédiájában azonban úgy véli, hogy a Kossuth-nóta dallama Egressy Bénitől, míg szövege Balkányi Szabó Lajostól származik. Balkányi Szabónak tulajdonította a dalszöveget Szinnyei József 1891-ben és Volly István is 1949-ben. A tavaly elhunyt Szabó András, „Bandi bácsi”, a Nyírmihálydi Magtár Múzeum alapítója és vezetője, helytörténész szerint a 8 versszakos Kossuth-nótát Balkányi Szabó Lajos szülőfalujában, Nyírmihálydiban írta 1848-ban és toborzó versnek szánta. 1848-ban Pesten megismerkedett Kossuth Lajossal, amikor 10 hétig, mint nemzetőr szolgált a harctéren. Először 1849-ben, a cívisvárosban muzsikálta kotta nélkül Boka Károly cigányprímás a 22 tagú cigány zenekarával Balkányi Szabó Lajosnak, akinek a kérésére Szotyori Nagy Károly, a Debreceni Református Nagytemplom kántora és karnagya lekottázta. Az eredetileg hat versszakos nótához 1848 nyarán a nemzetőrök toborzásakor Balkányi Szabó Lajos még két strófát illesztett, így lett egyedülállóan nyolc versszakos a nyírmihálydi Kossuth-nóta, amely azóta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba is bekerült.

Balkányi Szabó Lajos földi maradványai ugyan sohasem kerültek elő, a szülőfalujában azonban 1995. március 15-én az ő tiszteletére egy méltó emlékművét állítottak.

Dr. Holmár Zoltán történész

Balkányi Szabó Lajos emlékoszlopa Nyírmihálydiban | Fotó: Dr. Holmár Zoltán archívuma