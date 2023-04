Lengyel Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képzésekért, ösztöndíjprogramokért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkára a Nyíregyházi Egyetemen tájékozódott a felsőoktatási intézmény nemzetköziesítési programjairól. Egyeztetett az egyetem vezetőségével és szakembereivel, valamint külföldi ösztöndíjas hallgatókkal is találkozott. Megtekintette a LEGO Education Innovation Studio munkáját, a nemzetközi közösségi színteret, illetve a pilótaképzés gyakorlati helyszíneit is.

Forrás: Fotók: Nyíregyházi Egyetem

Dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a szakmai megbeszélésen bemutatta ez egyetem nemzetköziesítése szempontjából meghatározó szerepet betöltő, az idén 10 éves Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram eredményeit. Hangsúlyozta, hogy az intézmény képzési lehetőségeinek jövőbeni bővítése elősegíti a nemzetközi hallgatók bevonzását az SH programon keresztül vagy önköltséges módon. A nemzetköziesítés jegyében új fejlesztések valósultak meg, így itt működik Kelet-Közép-Európa egyetlen, országosan is egyedülálló LEGO Innovation Education Stúdiója.

A pilótaképzés lehetőségei is bővültek: a gyakorlati képzést vezető Tréner Kft. szakemberei a nyíregyházi repülőtéren mutatták be az új tréningmódszereket, amelyeket alkalmaznak a tanulók oktatásában. Lengyel Miklós helyettes államtitkár, aki Dr. Szabó György rektor és Halkóné dr. Rudolf Éva, az egyetem kancellárjának kíséretében látogatott el a nyíregyházi reptérre, hangsúlyozta: a program kapcsán is az a tapasztalat, hogy a külföldi diákok szívesebben jelentkeznek olyan képzésekre, ahol az elméleti tanulmányok mellett komoly gyakorlati tudásra is szert tehetnek.

Az egész napos szakmai programokat a felek kölcsönösen hasznosnak ítélték meg. A Nyíregyházi Egyetem további szakmai fejlesztéseket és a nemzetköziesítési folyamat további erősítését tűzte ki hosszú távú célként – fogalmazták meg az egyetem vezetői. Lengyel Miklós helyettes államtitkár kiemelte, hogy a Nyíregyházi Egyetem fontos feladatot lát el a régióban a nemzetközi hallgatók képzésében, emellett örömmel tapasztalta, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban tanuló hallgatók sikeresnek ítélik meg tanulmányaikat, a felsőoktatási intézmény magas hozzáadott szakmai tartalommal és előremutató fejlesztésekkel végzi a munkáját.

