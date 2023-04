Az államfő csütörtökön Nyíregyházán a Görögkatolikus Múzeum megáldásán és átadásán vett részt. Kiemelte: – A nemzet ereje abban áll, ha hű marad lelki-, szellemi-, és tárgyi örökségéhez. A magyar államiság egyidős a magyar kereszténységgel, értékeink, amelyekbe kapaszkodunk, amelyekhez ragaszkodunk, csak ebben a keretben, a nemzet és a keresztény gondolat egymásra hatásában értelmezhetőek. Mindvégig a kereszténység volt az az igazodási pont, ami megőrizte hazánkat a történelem útvesztőiben. Egyházaink azok az intézmények, amelyek menedéket jelentettek és reményt adtak a legnehezebb időkben is. Az egyházak fontos világítótornyok a mai „modern viharos világban” is, amelyben egyre nehezebb szilárd talajt érezni talpunk alatt. Több évezredes az a tapasztalat és az a tudás, mellyel rendelkeznek, őrzik a hitet, mely a szentíráson keresztül reményt és jövőt ad az emberiségnek. Magyarországon azért dolgozunk, hogy megerősítsük egyházainkat, megbecsüljük őket. Támogatjuk szolgálataikat közösségünkben, építünk arra a biztos alapra, amit e nemzet számára nyújtanak. Hosszú évek közös munkájával sikerült elérni, hogy a kommunizmus alatt elnyomott és kisemmizett egyházakat erősítsük. Az elmúlt 10 év alatt 3 ezer templom újult meg, 200 új épült a Kárpát-medencében. 2010 óta 241 ezerre nőtt az egyházi iskolában tanulók száma, hittanoktatásban 327 ezer gyerek vett részt. Szükség van egyházainkra, arra, hogy lelki támaszt adjanak a változó világban helyüket kereső embereknek, hogy tanítsanak, ápoljanak, gondozzanak, gyógyítsanak – méltatta az egyházak társadalmi szerepvállalását Novák Katalin, s megköszönte a görögkatolikus egyház humanitárius válságban tanúsított helytállását, az ukrajnai menekültek ellátását is.