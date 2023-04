– Azt szokták mondani, hogy 60 felett már legkisebb jó eredménynek is örülni kell. Eddig a vérnyomás és a vércukor, valamint a véroxigénszint mérésen is pompás eredményt kaptam, ez már fél siker – nevetett Papp Ferencné, aki barátnőjével érkezett kedden a Continental Arénába, hogy az egészség világnapjára szervezett ingyenes szűrővizsgálatokon képet kapjanak egészségi állapotukról. – Néha fájdogál a lábszáram, persze nem annyira, hogy emiatt orvos menjek, ha már másért nem kell, azonban biztos, hogy az arteriográfiai vizsgálatot nem hagyom ki. Lehet, hogy ott az erekben megtalálják a fájdalom okát – magyarázta a nyugdíjas hölgy, és az sem tántorította el, hogy az ér-, a csontsűrűség és a szemészeti vizsgálatra nagyon sokan várakoztak, ahogy a dietetikus asztalához is sokan leültek, hogy táplálkozási tanácsot, útmutatót kérjenek. – Ezt a délelőttöt erre szántuk, az egészségünkre áldozzuk, utána meg beülünk ebédelni – nevetett össze a két barátnő.

Legyen egészséges város is

Mindeközben a küzdőtéren éppen aerobik foglalkozáson inspirálták mozgásra az érdeklődőket, Illés Ilcsy okleveles aerobik oktató, egyben a Zay-középiskola egészségügyi szakmai tantárgyakat tanító tanára és Tóth Ákos alaposan megmozgatta a jelenlévőket, a gyakorlatokat végzők közül csaknem hetvenen a Jósa András Oktatókórházból érkeztek. Ahogy Pap Judit telephelyi ápolási igazgatóhelyettes megjegyezte az ő életükben is fontos, hogy mozogjanak. Az ágy mellett végzett gyógyító munka előtt, után a saját egészségükért is fontos tenni, arra vigyázni, példát mutatni.

– Nyíregyháza sportos város, ehhez rendelkezésre állnak az infrastrukturális feltételek, többi között kondiparkok, kerékpárutak épültek, megújult a sportcsarnok, városi uszoda, jégpálya várja mozogni vágyókat, rendezvényeken várják a városlakókat – sorolta Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc szerint itt az ideje, hogy a megyeszékhely szintet lépjen, s nem csak sportos, hanem egészséges város is legyen. Erre a fiataloknak is szüksége van, az örök fiatalok pedig még többet tudnak erről mondani. A mozgás jegyében mindenkit meghívott a május elsejei Fitt napra, rendkívüli majális lesz ez Nyíregyházán – tekintett a jövőbe a városvezető.

Egészségtudatosság

– Az egészség a teljes testi, mentális és szociális jólét állapota – osztotta meg a hivatalos definíciót a jelenlévőkkel dr. Francz Monika. A Jósa András Oktatókórház telephelyi orvosigazgató-helyettese felidézte, a WHO 1948. április 7-én alakult, ennek tiszteletére lett ez a nap az egészség világnapja. – Ha egészségről beszélünk, akkor nem elegendő a jól működő egészségügyi ellátórendszerről beszélni, hanem az egyén egészségtudatosságát is hangsúlyozni kell, hiszen mi magunk tehetünk a legtöbbet ezért az értékét, aminek fontosságát akkor érezzük igazán, amikor az állapot elkezd romlani. Az ilyen és hasonló rendezvények ráirányítják a figyelmet a megelőzés, a szűrővizsgálatok fontosságára, mert tudjuk, hogy az időben felfedezett baj, kóros elváltozás könnyebben és jobban kezelhető, gyógyítható. Sokat beszélünk az egészséges életmódról, de a döntést mindenkinek magának kell meghozni, és eldönteni, mit tesz meg az egészségéért – hangsúlyozta.

A szűrés fontossága

– Az egészségünkért csak szemléletváltással tehetünk, rá kell irányítani a minden korosztály figyelmet arra, hogy ezért mit és hogyan tehet. A fő célunk az emberek egészségtudatosságának erősítése, ugyanis a jó egészségi állapot csak odafigyeléssel tartható meg, bár kétségtelen, vannak el nem kerülhető betegségek. A szakembereink szinte minden alkalommal kiszűrnek olyan embereket, akiknek további vizsgálatra, kezelésre van szükségük – utalt a szűrések fontosságára Bákányné Mikó Zita, a szervező Nyírségi Hospice Alapítvány kuratóriumának elnöke, s örömmel látta, milyen sokan érkeztek a vizsgálatokra. Az idei rendezvény nem csak egészségnap volt, hanem pályaorientációs esemény is, ahol a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay-technikuma mellett más intézmény is jelen volt, s az általános iskolás diákokat igyekeztek a centrum egészségügyi, szociális és sport képzései felé irányítani, terelgetni. – Nagyon fontos, hogy kiváló szakembereket képezzünk – mondta köszöntőjében.

Az előtérben a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának hallgatói, az Országos Mentőszolgálat munkatársai örömmel válaszoltak a fiatalok és idősebbek kérdéseire, mutatták be hivatásukat, és az újraélesztés rejtelmeibe is bevezették az érdeklődőket.