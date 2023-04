– Nyíregyháza sportos város, ehhez rendelkezésre állnak az infrastrukturális feltételek, többi között kondiparkok, kerékpárutak épültek, megújult a sportcsarnok, városi uszoda, jégpálya várja mozogni vágyókat, rendezvényeken várják a városlakókat – sorolta Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc szerint itt az ideje, hogy a megyeszékhely szintet lépjen, s nem csak sportos, hanem egészséges város is legyen. Erre a fiataloknak is szüksége van, az örök fiatalok pedig még többet tudnak erről mondani. A mozgás jegyében mindenkit meghívott a május elsejei Fitt napra, rendkívüli majális lesz ez Nyíregyházán – tekintette a jövőbe a városvezető.

Egészségtudatosság

– Az egészség a teljes testi, mentális és szociális jólét állapota – osztotta meg a hivatalos definíciót a jelenlévőkkel dr. Francz Monika. A Jósa András Oktatókórház telephelyi orvosigazgató-helyettes felidézte a WHO 1948. április 7-én alakult, ennek tiszteletére lett ez a nap az egészség világnapja. – Ha egészségről beszélünk, akkor nem elegendő a jól működő egészségügyi ellátórendszerről beszélni, hanem az egyén egészségtudatosságát is hangsúlyozni kell, hiszen mi magunk tehetünk a legtöbbet ezért az értékét, aminek fontosságát akkor érezzük igazán, amikor az állapot elkezd romlani. Az ilyen és hasonló rendezvények ráirányítják a figyelmet a megelőzés, a szűrővizsgálatok fontosságára, mert tudjuk, hogy az időben felfedezett baj, kóros elváltozás könnyebben és jobban kezelhető, gyógyítható. Sokat beszélünk az egészséges életmódról, de a döntést mindenkinek magának kell meghozni, és eldönteni, mit tesz meg az egészségéért – hangsúlyozta.

A szűrés fontossága

– Az egészségünkért csak szemléletváltással tehetünk, rá kell irányítani a minden korosztály figyelmet arra, hogy ezért mit és hogyan tehet. A fő célunk az emberek egészségtudatosságának erősítése, ugyanis a jó egészségi állapot csak odafigyeléssel tartható meg, bár kétségtelen, vannak el nem kerülhető betegségek. A szakembereink szinte minden alkalommal kiszűrnek olyan embereket, akiknek további vizsgálatra, kezelésre van szükségük – utalt a szűrések fontosságára Bákányné Mikó Zita, a szervező Nyírségi Hospice Alapítvány kuratóriumának elnöke, s örömmel látta, milyen sokat érkeztek a vizsgálatokra. Az idei rendezvény nem csak egészségnap volt, hanem pályaorientációs esemény is, ahol a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay-technikuma mellett más intézmény is jelen volt, s az általános iskolás diákokat igyekeztek a centrum egészségügyi, szociális és sport képzései felé irányítani, terelgetni. – Nagyon fontos, hogy kiváló szakembereket képezzünk – mondta köszöntőjében.

Az előtérben a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának hallgatói, az Országos Mentőszolgálat munkatársai örömmel válaszoltak a fiatalok és idősebbek kérdéseire, mutatták be hivatásukat, és az újraélesztés rejtelmeibe is bevezették az érdeklődőket.