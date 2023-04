Az elmúlt időszakban két jelentős beruházó jelentette be nyíregyházi fejlesztését. A dél-koreai W-Scope már javában építkezik, az akkumulátorok nélkülözhetetlen elemét, szeparátorfóliákat fognak majd gyártani, mégpedig teljes kapacitásnál 1200 munkavállalóval. A német Boysen cég is Nyíregyházát választotta, a BMW régi beszállítójának profilja az akkumulátorokhoz szükséges fém takarólemezek gyártása lesz, 400 embernek adva munkát, így ez is a dinamikusan fejlődő elektromosautó-iparhoz kötődik.

– Alapvetően több felől is érkeznek potenciális befektetői megkeresések, de a legjelentősebb ilyen típusú együttműködés a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) van. Elmondható, hogy nemzeti szinten a HIPA fogja össze és koordinálja a Magyarország iránt érdeklődő befektetőket – közölte Bartók Dávid, az Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Első körben általában e-mailben érkezik a megkeresés. Ebben az áll, hogy az adott érdeklődő mit keres, milyen igényei vannak? A befektetői megkeresések tartalma nagyon eltérő, ami nagyban függ attól, hogy az adott cég hol is tart a beruházás megvalósításában. A beérkezett információkat feldolgozzuk és megvizsgáljuk, hogy a kapott adatok alapján mit tud Nyíregyháza kínálni, majd ezzel párhuzamosan összeállítunk egy rövid bemutató anyagot, melyet megküldünk az érdeklődőnek, a tanácsadónak vagy a HIPA-nak.

A személyes egyeztetést, úgynevezett „site-visit”-et tekinthetjük mérföldkőnek, hiszen azt jelenti, hogy az érdeklődő cég pénzt és időt szán arra, hogy ellátogasson városunkba, és jobban megismerje azt.

Folyamatos egyeztetés

– A személyes egyeztetéseken nyílik lehetőség arra, hogy jobban megismerjük a céget, a közműigényeket, a projekt ütemtervét, munkaerőigényét és még számos egyéb dolgot. Igény esetén megmutatjuk az ipari parkot és a fejlesztési területet is, hogy arról is személyes benyomásokat szerezzenek. Természetesen jó jel, ha egy befektető többször visszatér, hiszen akkor komolyan felkeltette a városunk az érdeklődését. Ha mindkét fél úgy ítéli meg, hogy a személyes egyeztetéseken elhangzottak alapján a beruházásnak városunk megfelel, akkor tovább haladunk a nagyon részletes jogi és műszaki természetű kérdéseken. Adott esetben szándéknyilatkozatot írunk alá, előkészítjük az adás-vételi szerződést, közben folyamatosan egyeztetve a feltételeket, kialakítjuk a kért telket, és még számos egyéb részletet egyeztetünk. A teljes folyamat hónapokig, de akár évekig is eltarthat.

A német Boysen cég fejlesztését bejelentő, budapesti sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: újabb nagy elektromosautó-ipari siker a nyíregyházi beruházás, hiszen egy nagy beszállító vállalat érkezik hozzánk 60 milliárd forint értékben, 400 munkahely teremtésével, a kormány 5,6 milliárd forintos támogatásával.

Magyarország a legjobbak között

„Látható, hogy a gazdasági válság idején egy folyamat zajlik rendíthetetlenül, és megy előre mindenfajta nehézség és változás dacára, az elektromos autók térnyerése a világ autóiparában. Ez nem kizárólag üzleti, gazdasági törvényszerűség, hanem olyan politikai döntés eredménye, melynek meghozatalában az Európai Unió hatalmas szerepet vállalt. Az EU az egyik élharcosa annak a folyamatnak, hogy 2050-re klímasemlegességet érjünk el, az ehhez szükséges döntések egyre-másra születnek Brüsszelben. Például olyanok, melyek a hagyományos autóipar háttérbe szorításával az autóipart teljes egészében átadják az elektromos meghajtásnak. Ez egy világos, határozott európai uniós döntéssorozat eredménye. Ha környezetvédelemről, károsanyag-kibocsátásról beszélünk, mindannyian tudjuk, hogy a közlekedés jelenti ennek egyik legfőbb forrását, átalakítása nélkül a klímavédelmi célok nem érhetők el. Az is világos, hogy az elektromos autózás elterjedése nélkül nem csökkenthető hosszú távon és nagy mértékben a közlekedési ágazat környezetszennyezése. Aki beruházásokat tud magához vonzani, annak lehet esélye arra, hogy elkerülje a recessziót és a tömeges munkanélküliséget. A versenyben Magyarország a világ legjobbjai közé tartozik, a nagy német autómárkák elektromobilitási stratégiájuk jelentős szeletét helyezték Magyarországra, keleti beszállítók is érkeztek, hogy a német autógyárakat kiszolgálják. Magyarország az elektromos akkumulátorgyártás tekintetében már ma is a világ 3. legnagyobb kapacitásával rendelkezik” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Borítókép: A dél-koreai W-Scope már javában építkezik | Fotó: W-Scope