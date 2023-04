Hidegen és ridegen hangzik a fülnek a holokauszt kifejezés, a mögötte lévő tartalom pedig mind a mai napig döbbenettel tölti el a most élő embereket: a csecsemőktől az aggastyánokig azért kellett több százezer embernek elpusztulnia, mert zsidó emberek voltak.

2001 óta minden évben április 16-án tartják hazánkban a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása Kárpátalján, illetve Északkelet-Magyarországon.

A lágereket megjárt Göndör Ferenc könyvének borítója

Forrás: KM

Az Újfehértó Zsidó Múltjáért Kulturális Egyesület évek óta megemlékezik az emléknap apropóján a holokauszt áldozatairól, a városban élt zsidó hitközségről. Újfehértón jelentős létszámú vallásos hitközség élt, a többségében ortodoxok voltak, de élt egy jelentősebb számú haszid közösség is.

A civil szervezet pár éve megjelentette az újfehértói Göndör Ferenc holokauszt-túlélő könyvét A-6171 címmel. Az egyesület április 20-án 14 órától megemlékezik Göndör Ferencről és dr. Kádár Tiborné született Göndör Katalinról, akik tiszteletére botlatóköveket is elhelyeznek az Újfehértói Ipartestület székházánál, illetve a könyv írójának szülőházánál.

Köszöntőt mond Suhajné Szoka Margit, az Újfehértó Zsidó Múltjáért Kulturális Egyesület elnöke és dr. hosszú József, a város polgármestere. Elmondja emlékeit dr. Eli Göndör, Göndör Ferenc gyermeke, valamint Somos Péter újságíró, aki több évig élt Izraelben. A fájdalmas múltat megidéző eseményen részt vesz Eva Shabtay, Göndör Ferenc leánya is. A megemlékezésen hegedűn közreműködik Sárosi Marianna művésztanár. KM