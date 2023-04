– Ilyenkor jó idejönni, amikor látjuk a sok munkát, a fejlesztést, s azt, hogy nyárra elkészül a telephely – nézett körbe a több mint 2200 négyzetméteres javítócsarnokban dr. Kovács Ferenc, s felidézte a kezdeteket, amikor a közösségi közlekedés fejlesztéséről határoztak és erre sikeresen pályáztak is.

A kor igényei szerint

– Az első és legfontosabb cél az volt, hogy a városban minél kevesebb környezetszennyező autóbusz közlekedjen, csökkentsük a környezetterhelést, javítsuk a szolgáltatás minőségét, s erre 100 százalékban támogatott pályázattal ötmilliárd forintot nyertünk. Ebből vásároltunk 41 sűrített gázzal üzemelő, úgynevezett CNG buszt, amelyek 2018. év elejétől járják a megyeszékhely útjait, szállítják az utasokat, és elkészült az ezekhez a buszokhoz szükséges töltőállomás is.

Az eredeti összeget előbb 2, majd a költségnövekmények miatt az ITM további egymilliárd forinttal egészítette ki, így összesen 8,1 milliárd forint áll ahhoz rendelkezésre, hogy a CNG kutak közvetlen közelében, a volt Vay Ádám laktanya területén, a Technológiai Transzferközpont szomszédságában felépüljön az autóbusz-telehely, amely maradéktalanul kielégíti a mai kor igényeit és a távlati, további fejlesztéseket is képes kiszolgálni.

– Természetesen figyeltünk arra is, hogy a környezettudatosság jegyében napelemek kerüljenek minden épület tetejére, a veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására külön hangsúlyt helyeztünk, hogy az a legbiztonságosabban történjen. Már elültettek 140 fát, valamint a telek végén kialakítanak egy kisebb erdős részt is. Ha most végignézünk a volt laktanya területén, akkor egy teljesen más képet látunk – hangsúlyozta a városvezető, aki kiemelkedő beruházásnak nevezte a telehely építését, a közösségi közlekedés színvonalát pedig jelentősen javítja az intelligens közlekedési, forgalomirányító és a korszerű utastájékoztatási rendszer.

Mindig van kihívás

– Novemberre elkészült a többszintes iroda- és portaépület, a javítócsarnok, valamint a hulladéktároló szerkezetépítési munkáival is elkészültünk. A decemberi hidegben azonban megtorpant, majd januárban új lendületet vett az építkezés – árulta el lapunknak Héver Gábor, a KE-VÍZ 21 Zrt. prokjektmenedzsere.

– Egy ilyen nagyberuházás mindig számtalan kihívást tartogat, amire azonnal reagálni kell és megoldani. Ezen a télen már érezhető lett az energiaárak emelkedése, a fűtési, téliesítési költségek elszálltak, alaposan át kellett gondolnunk, hogy milyen munkákat milyen sorrendben végezünk az épületekben. Sikerült tartani a tervet, amihez persze kellett az enyhébb időjárás is – jegyezte meg a szakember.

– Az autóbuszok üzemanyag ellátásához a telephelyen dieseltöltő épült, elkészítettük a szükséges alépítményi munkát és elhelyeztük a 60 ezer literes föld alatti tartályt – részletezte Héver Gábor, akitől megtudtuk, korábban 60-70, az elmúlt hetekben már 100 feletti létszámmal dolgoztak az építkezésen, hogy minden pontosan, határidőre és kiváló minőségben elkészüljön. A nyári műszaki átadás-átvételt követően pedig hibátlanul ellássa a telehely a feladatát.

KM





A számok tükrében

A 2022 tavaszán indult a beruházás legfontosabb számai A telek nagysága: 44 ezer négyzetméter Iroda-, és portaépület: 753 négyzetméter, Javítócsarnok: 2225 négyeztméter, Manipulációs térburkolatok és autóbusz parkoló terület: 84 busz Hulladék tároló és hidegraktár: 357 négyzetméter, Személygépkocsi parkoló és kerékpár tároló: 40+24 darab, Üzemanyag töltőállomás: 60 ezer liter Útburkolatok, járda és parkoló: összesen 22 702 négyzetméter Gyepesítés összesen: 14 800 négyzetméter Elültetett fa: 141 Eltetett cserje: 2593