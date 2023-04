Csenger 40 perce

Csevej a májusfa alatt (fotó)

Ahogy azt a helyiek már megszokhatták, idén is májusfa díszíti a városközpontot Csengerben, mely kiemelten köszönti a hölgyeket, de egyben szimbóluma a természet megújulásának, a fiatalságnak, és persze az udvarlásnak is. Hannának és Johannának is tetszik a Szent István téren felállított májusfa és örülnek, hogy nem merül feledésbe ez a régi, szép hagyomány.

Fotó: Kákos Dávid

