Az általános iskolát szeptemberben kezdő, leendő elsőosztályosokat csütörtökön és pénteken kell beíratni a kiválasztott intézményekbe - közölte a Klebelsberg Központ kedden az MTI-vel.A Klebelsberg Központ idén is javasolja a szülőknek az online jelentkezést.

Az április 20-21-én esedékes általános iskolai beiratkozás minden leendő elsőst érint. A Klebelsberg Központ az online beiratkozáshoz már április 5-én megnyitotta a Kréta-rendszer e-ügyintézési főoldalán a jelentkezési felületet, ahol rögzíteni lehet a személyes adatokat - írták.

Mint olvasható, jelentkezni emellett az Ügyfélkapun keresztül is lehet, a köznevelési feladatok között megtalálható a felület. Ez jelentősen meggyorsíthatja a személyes beiratkozás folyamatát.

A Klebelsberg Központ tájékoztatása szerint az elektronikus beiratkozás használatával személyesen csak az eredeti okiratokat kell bemutatni csütörtökön vagy pénteken a kiválasztott iskolában, az adatok megadásával és rögzítésével járó időt a szülő megtakarítja.

A saját körzetébe tartozó gyermeket minden iskola köteles felvenni, de ha a körzetes gyerekeken felül marad még férőhely, azt a körzeten kívüli diákokkal is feltölthetik az intézmények.

A kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények listája és a körzethatárok elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/) - olvasható a közleményben.

- MTI -