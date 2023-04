Vasúti tisztként dolgozott különböző beosztásokban, de a munkája mellett mindig imádott sportolni. A „fehér labda” mellett a síléc volt a másik nagy szerelme, szenior országos síbajnokságon bronzérmet is nyert, a tenisz előtt pedig 25 éven keresztül sakkversenyeken is asztalhoz ült. Kitekintett a tollaslabda területére is, de a különböző teniszversenyeken elért sikereire a legbüszkébb. A játék mellett sokat jelentett számára az a közösség is, ami ezt a sportágat jellemzi. Mivel sajnos a szerettei elvesztése után egyedül maradt, itt megtalálta a társakat, a barátokat. Bár ma már egészségi okok miatt nem játszik és a síléc is a fal mellé került, mégis ott van minden nagy küzdelem helyszínén. Általában egy hétig tartanak a versenyek, és a szervezők nagyon figyelmesek, hisz gondoskodnak a versenyzők egyéb szórakozásáról is – a résztvevők hajókirándulásokra, gálavacsorákra, pincelátogatásokra is eljutnak a szabadidejükben. Az élete példa lehet mindenki, de elsősorban a fiatal generáció tagjai számára. Rengeteg érme, serlege, és számos elismerése tovább lelkesíti az úton. Persze, otthon sem unatkozik, többek között egyedülálló dísznövényeit gondozza. Olvasni is nagyon szeret, de imádja a művészetet, így festegetni is szokott. S hogy mit üzen a fiataloknak? – Az egészségmegőrzés szempontjából óriási értéke van a sportnak, és a közösségi élet kialakításában is fontos szerepet játszik. Az ott kialakult barátságok pótolhatatlanok az életben. A sport hasznos szórakozás, lelkesítőleg is hat…

Dr. Fintor Gábor