Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk számos iskola készül a pápalátogatásra. Nyíregyházáról a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai is utaznak a vasárnapi szentmisére és a szombati ifjúsági találkozóra.

Pótolhatatlan élmény

– Szentimrés tanárként mindig nagy várakozással tölt el a Szentatyával való találkozás. Valahányszor visszaemlékszem a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó pillanataira, vagy a szentimrés osztályainkkal megélt pápai audienciák előtti várakozásra, a mai napig „libabőrös” vagyok, megtelik a szemem könnyel és gyorsabban dobog a szívem. Azóta is sokszor elmondjuk a régi szentimrés diákokkal, hogy pótolhatatlan élmény, amikor több százezer fiatal egymás kezét fogja és a Szentatya kérésére csendben együtt imádkozik, amikor több százezer lámpás fényét látjuk, amikor sok nyelven, sok nemzetből együtt imádkozzuk a Miatyánkot, és amikor az utcán haladva ismeretlenül is „pacsizunk” egymással. Biztos vagyok benne, hogy megint azt a csodálatos szeretetet, erőt és örömet fogjuk megtapasztalni, amit a korábbiakban is. A szentmiséinken mindig imádkozzuk az Magyar Katolikus Püspöki Kar által megfogalmazott imát, ismerkedünk a Szentatyát fogadó énekkel. Számomra mégis a várakozás, a reménység a legmeghatározóbb érzések a mostani hétvége előtt: tanárként az öröm, hogy tudom, hogy a gyerekek pótolhatatlan élményt fognak átélni. Hálásak vagyunk, amiért ennek részesei lehetünk, hálásak vagyunk az egyházmegyénk támogatásáért, az autóbuszok biztosításáért – mondta el lapunknak Nagy Éva az iskola pedagógusa.

Találkozás, új barátok

– Mikor meghirdették az ifjúsági találkozót, barátaimmal elhatároztuk, hogy szeretnénk ezen a programon részt venni. Hiszen bízom abban, hogy más ifjúsági találkozókhoz hasonlóan most is megérint minket a közös imádkozás és éneklés ereje, valamint Ferenc pápa hozzánk fűzött szavai. Remélem, hogy ez a találkozó hitemben még jobban megerősít és új barátokkal is gazdagodhatok – tekint várakozással az esemény elé Simon Noémi.

Csatlós Virág szintén izgatottak várja a hétvégét.

– A barátaimmal az iskolánk közreműködésével mi is elutazunk az ifjúsági találkozóra, amit már nagyon várok, mert az előző alkalmakkor is lélekben feltöltődve tértem haza. Emellett a vasárnapi Szentmisén is részt veszek a családommal, az utazás mindkét nap fárasztó lesz, de hazatérve igyekszünk az ott kapott üzenetet mindennapjainkban is megélni. Ez az esemény kisebb-nagyobb közösségeinket összekovácsolja, kötelékeinket tovább erősíti – tette hozzá a diáklány.

KM