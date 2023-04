– Tavaly májusban írtuk alá a Magyar Honvédség képviselőivel az együttműködési megállapodást arról, hogy az iskolánk is csatlakozik a Honvéd Kadét Programhoz – mondta lapunk érdeklődésére Novák András, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium történelem szakos pedagógusa, aki a Honvéd Kadét Program helyi koordinátora is egyben.

A honvédelem ügye

– Az érdemi munka a 2022/2023-as tanév szeptemberi elindulásával kezdődött meg. Az iskolavezetés a Nyíregyházi Szakképzési Centrum támogatásával igyekezett az iskola meglévő profiljának megtartása mellett, valami újjal bővíteni azt. A honvédséggel közösen bízunk abban, hogy a program során sikerül a katonai pálya felé orientálni a diákokat és lesz olyan tanulónk, aki elkötelezi magát a honvédelem ügye mellett. A programban résztvevő diákok pedig jó példát mutathatnak a környezetüknek is – érvelt a program mellett Novák András, majd hozzátette: jelenleg közel harminc tanulójuk vesz részt a Honvéd Kadét Programban.

A programban részt vevő inczédys diákok heti két órában, szakkör formájában tanulnak honvédelmi ismereteket. Mindezek közben számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem.

– Részt vettünk a Honvédsuli Egyesület által szervezett XI. Emlékmenet a Doni Hősökért záróeseményén, ahol egy húsz kilométeres túrán emlékeztünk meg a doni katasztrófáról. A Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred Damjanich Jánosról elnevezett laktanyájában is jártunk, ahol maga a parancsnok, Czill István alezredes úr tartott pályaorientációs előadást. A program részeként airsoft lövészet, fegyver- és felszerelésbemutatón is részt vettünk részt. Tavaly októberben ott voltunk a Honvéd Kadét Országos Haditorna Verseny megyei döntőjén, a Sóstói Múzeumfaluban. A diákjaink lövészetben, kézigránát-dobásban, váltófutásban és számos egyéb versenyszámban mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Az inczédys fiúk a történelmi 110-es Légió csapatnévvel indultak a versenyen és csak egy hajszál híján maradtak le a dobogóról – sorolta a Novák András, aki szerint a programban részt vevő diákok lelkesek, és valószínűlegaz is inspirálja őket, hogy a kadétok jó tanulmányi eredménye esetén ösztöndíjrendszerrel honorálják.

– A Honvédelmi Minisztérium illetékes szervei, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mindenben a segítségünkre van, stílszerűen mondhatnám: pénzt, paripát, fegyvert biztosítanak számunkra, hogy részt vehessünk a programokon. A logisztikában nagy segítség, hogy számíthatunk a fenntartóra, mert sok rendezvényen kell megjelennünk a kadétokkal. Nemsokára remélhetőleg megérkeznek a kadétok egyenruhái, így látványosabbá, „tapinthatóbbá” válik a program a többi tanuló számára is – fogalmazott lapunknak a Honvéd Kadét Program inczédys koordinátora.

Szívesen csatlakoztak

A sényői Bunász Bence és a pátrohai Bódi Krisztián informatika szakon tanulnak az Inczédyben, mindketten részt vesznek a programban. Mint azt lapunknak elmondták, nagyon szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez, nagyszerű programokon vettek eddig részt, egy cseppet sem csalódtak a Honvéd Kadét Programban.

– Tanít az iskolánkban egy tanár, aki több mint 20 éven keresztül hivatásos katona volt, tőle is rengeteg motivációt kaptunk – mondta Bunász Bence, majd hozzátette: a családja is támogatta, amikor otthon szóba hozta, hogy szeretne csatlakozni a Honvéd Kadét Programhoz.

– Nagyon nagy élmény volt ott lenni a doni emlékmenetben, ami Vámosorosziból indult és Fehérgyarmaton ért véget. Nagyon várom, hogy megérkezzenek már az egyenruháink – tette hozzá Bódi Krisztián.

TG