Ünnepélyes díjátadással kezdődött a közgyűlés. A Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József díjat Tamásné Szabó Ildikó vehette át dr. Kovács Ferenc polgármestertől. Szabó Ildikó 21 esztendősen olimpiai újonc volt 1976-ban, Montrealban, amikor a távolugrás döntőjében az ötödik helyezést érte el – egy centiméterrel lemaradva a bronzéremtől. Egy évvel később Spanyolországban fedettpályás Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, majd Olaszországból újabb ezüsttel térhetett haza. Háromszor is az év magyar atlétanőjének választották meg. A hetvenes évek atlétanagyságaként nem csak távolban, hanem 200 m síkon és a váltókban is országos bajnoki aranyakat nyert. Ő lett a nyíregyházi klub Jolly Jokere, hiszen az ötpróba versenyre is benevezték az egyesület pontszerzőjeként. Életútja, a nyíregyházi atlétikában betöltött szerepe miatt méltán érdemelte ki az elismerést.