Van kiút

Molnár Erzsébet, az Evangélikus Roma Szakkollégium intézményvezetője lapunknak elmondta: nemzetközi kapcsolattá fejlődik ez a projekt. – A 32 szakkollégistánk nagyon sokféle szakon (például mentőtiszt, szociálpedagógus, menedzsment, közösségszervező) tanul, kiváló közösségi emberek. Az egyik diákunktól jött az ötlet: miért ne mesélhetnék el a saját történetüket a csedregi gyerekeknek, személyes példájukon megmutatva: ki lehet törni a mélyszegénységből, hiszen ők is onnan indultak. Nagyon nagy szívvel és lélekkel ajánlották fel a segítségüket – mondta az intézményvezető, és hozzátette: a roma szakkollégiumok missziója az is, hogy akik már elindultak a biztos jövő reményét nyújtó lépcsőn, küldetésüknek érezzék, hogy ahol csak tudnak támogassák és ösztökéljék a roma fiatalokat. Mindezt akár határokon átívelve is.

Álmok és valóság

Stefan Zellnek álma volt, hogy felsőoktatásban tanuló roma fiatalok is bekapcsolódjanak a munkájukba, és személyes jó példájukkal inspirálják az iskolázatlan gyerekeket. – Úgy látszik, hogy álmodni mindig érdemes, hiszen most valósággá is válik – fejezte ki örömét Stefan Zell, és hozzátette: több mint 15 éve támogatják ezt az ügyet, és most a nyíregyházi diákok nagy szolgálatot tehetnek a csedregi, magyar anyanyelvű roma gyerekek jövőjéért, akik az alsó tagozatos általános iskolát is nehezen, vagy egyáltalán nem fejezik be. – Reméljük, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz – mondta.

Balogh Melissza, az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatója úgy gondolta, hogy a gazdálkodás és menedzsment felsőfokú szakképesítés elvégzését követően az üzleti világ után szeretne áttérni a világ emberibb oldalára, ezért jelentkezett másfél éve a szociálpedagógia alapszakra. – A célom: változást hozni, kiteljesedni és természetesen jól élni – fogalmazott Balogh Melissza.

– Hagyományos cigány családból, cigánytelepről jöttem én is. A két nővérem óvónőként dolgozik, ez a minta vezérelt, hogy én is minél többet tanuljak. Nap mint nap visszatérek a közösségemhez, és szeretném megmutatni a fiataloknak, hogy van kiút, amin ők is elindulhatnak. Nagyon fontos, hogy legyenek álmaik, és hogy tegyenek is értük.

Lakatos Filip gazdasági menedzser felsőfokú képzést tanult, jelenleg a közösségszervező szakot végzi. – Azért vettem fel a második szakot, mert otthon, Nagyecseden is hátrányos helyzetű roma gyerekeken segítettem. A roma kultúra, s hagyományok megőrzésében is szeretnék élen járni, s a roma gyerekek tanulását is ösztökélni – fejtette ki a fiatal egyetemista.

Lakatos Ádám is a Nyíregyházi Egyetem gazdasági menedzsment szakán tanul, vámügyintéző képesítése is van már. Nagycserkeszi roma gyerekeket mentorál, segít a tanulásban, beszélget velük, és megmutatja, hogy kitartással minden elérhető.

A roma szakkollégium diákjai személyes példájukkal nemcsak a roma gyerekeknek, de a szüleiknek is segítenek, akiknek szintén szükségük van a szemléletváltásra. Jó látni, hogy a több nyelven beszélő, több szakon tanuló egyetemisták mennyire elszántan próbálnak meg segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Nagy öröm, amikor együtt osztozhatnak a sikerekben, az összepedálozott adománynak köszönhetően pedig a BuKi Gyermekközpont működése egy újabb évre biztosítva van.

