Harmadik alkalommal szervezett helyi termék fórumot a Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat, melynek Vásárosnamény adott otthont. A „Foglalkoztatási -gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű programban megszervezett rendezvény célja az volt, hogy vármegyénk turizmusához kötődő szolgáltatók és helyi termék előállítók, szakmai szervezetek, és a releváns intézmények, valamint az illetékes hatóságok képviselői megosszák egymással tapasztalataikat. A rendezvényen bemutathatták azokat a potenciális lehetőségeket, amelyet vármegyénk épített-, természeti-, és kulturális öröksége magában rejt. A falusi turizmus, a helyi szolgáltatás infrastrukturális háttere biztosított az ide érkező vendégek számára, emelte ki előadásában Muhari Zoltán, Panyola község polgármestere, aki egyben a FATOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei szervezetének az elnöke is. A helyi termékgyártás nemcsak a tradicionális örökségeink bemutatását jelenti, hanem a rendelkezésünkre álló agrokulturális örökségeink modern feldolgozását is, amelyet Kiss Máté Zoltán ügyvezető úr mutatott be a családi vállalkozásuk harminc éves tapasztalatai alapján.

Kiemelt téma volt az aktív turizmus, a kerékpárosbarát szolgáltatások, valamint a víziturizmus a térség és a vármegye egyik páratlan helyi szolgáltatása, amelyre nemcsak országhatárainkon belül, de nemzetközi szinten is egyre nagyobb az érdeklődés, erről beszélt Deák Attila a rendezvény másik előadója, aki a Középkori Templomok Útja Egyesületet képviselete.

Fotó: Balkánszky Viktor