A megmérettetésre – melynek ezúttal is az intézmény ad otthont április 14-én, pénteken 16 órától – a 10–14 éves korosztály (5–8. osztály) jelentkezését várják a szervezők. A fiatalok bármilyen, általuk épített robottal nevezhetnek 2-3 tagú csapatokban. A cél, hogy minél rövidebb idő alatt végrehajtsák az akadálypálya feladatait. Azokra is számítanak, akiknek nincsen robotuk, de érdekli őket a robotika, nézőként így is remekül fognak szórakozni. A versenyzők és a szurkolók egyaránt találkozhatnak a középiskola robottervező, -építő és -programozó szakkörének diákjaival, megnézhetik munkáikat és tájékozódhatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum nyújtotta lehetőségekről. Nevezési díj nincs, méretkorlátozásra azonban számíthatnak a jelentkezők, akik további részleteket a Széchenyi István Technikum és Kollégium netes felületein olvashatnak.

KM