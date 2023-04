Hagyomány már, hogy a horgászszezon kezdetével beindulnak a versenyek is. Nincs ez másképpen a Leveleki Horgászparadicsom életében sem.

Mint Mikucza Zsolt tógazda szerkesztőségünknek elmondta, az idei első versenyt április 1-jén 6 órától rendezik meg, s április 2-án 17 óráig tart. Ez lesz az Italica Fishing Első Úszós Horgászkupa, a 2023. évi versenysorozat első és második fordulóját Leveleken tartják. Információink szerint az érdeklődők még nevezhetnek erre a nevezési díjas megmérettetésre. A részletes versenyszabályzat a Leveleki Horgászparadicsom közösségi oldalán megtalálható. A Hírös Yacht tavaszi harcsafogó versenynek április 12-től 16-ig ad otthont a tó. Tavaly 250 darab harcsát mérlegeltek, illetve engedtek vissza a tóba, a szervezők remélik, az idén is sok szép fogás öregbíti majd a tó hírnevét.

A pergető horgászat hívei is összemérhetik a tudásukat tavasszal, április 29-én és 30-án rendezik meg a Fox Rage csónakos páros pergetőversenyt.

Május elsején már nemcsak a profikat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak a Leveleki-víztározó partjára, ugyanis vármegyénkben ekkor rendezik meg a már hagyományos országos jótékonysági horgászatot.

KM