A legtöbb általános iskolában már megismerkedtek a leendő elsőseikkel vagy legalábbis egy részükkel, hiszen az intézmények nyílt napokat és a több héten át tartó iskolacsalogató foglalkozásokat tartottak segítve a szülőket hová, melyik iskolába írassák be gyereküket. Az idén április 20-án és 21-én tartják az általános iskolai beiratkozást vármegyénk általános iskoláiban.

Az önkormányzatok közzétették a körzetes iskolák listáját, ahová az adott intézménynek az iskolaköteles korú gyermeket a lakcíme szerint fel kell vennie. Magyarországon szabad iskola-

választás van, tehát mindenki oda viszi tanulni a gyermekét, ahol azt jónak, az oktatás minőségét színvonalasnak tartja. A szülők többsége a beiratkozás idejére le is teszi voksát valamelyik, neki tetsző iskola mellett, de döntését tanévközben bármikor módosíthatja, bár a gyakorlat azt mutatja, erre ritkán kerül sor.

Két osztály indul

– Az egyházi iskolákban nincs kötelező körzet. A mi iskolánkhoz Nyíregyháza és vonzáskörzete tartozik, vagyis nemcsak a környező bokortanyák, hanem kisebb települések is kötődnek hozzánk, így esik meg, hogy Nyírtelekről, Nagycserkeszről, Kemecséről, Nagyhalászról is járnak diákok az oktatási intézményünkbe – mondta el szerkesztőségünknek Kocsisné Sárossy Emőke, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója. Hozzátette, az indítható osztályok számát a fenntartó egyház meghatározta, két osztály indul, az angol kéttannyelvű osztályba harminc, a matematika tehetséggondozó osztályba huszonhét diákot vehetnek fel.

– Az egyházi fenntartó is biztosítja az olyan különleges igényeknek megfelelő testvérgyermek, vagy a pedagógiai program alapján egyéb feltételekhez is köti az ide beiratkozók felvételét, mint az evangélikus felekezetiség. Mi nem zárjuk ki azokat a gyerekeket sem, akiket nem kereszteltek meg, de például az angol kéttannyelvű osztályba jelentkezők közül – ami iránt mindig nagy az érdeklődés –, ha a képességfejlesztő foglalkozásokon azonos eredményt ér el két gyerekek, előnyt élvez, akinek evangélikus felekezetű a családja. Általában megtaláljuk a szülőkkel a hangot, és ha minket szeretnének választani, a matekos osztályt is jó szívvel tudjuk ajánlani. Ezen kívül az óvodánkból is sokan jönnek hozzánk, nincs gondunk az osztálylétszámok feltöltésével – fűzte hozzá az igazgató, akitől megkérdeztük, milyenek a leendő elsőseik?

– Nagyon érdeklődőek, együttműködőek, jól irányítható nagycsoportos óvodásokat ismertünk meg az elmúlt hetekben, várjuk őket szeretettel. S tényleg, a szülők is érdeklődőek voltak, végig kísérték őket ezeken az alkalmakon. A döntés az osztályba sorolásról megszületett, itt-ott módosíthatunk még rajta, de nincs nagy mozgásterünk, mert a létszám adott – hangzott a válasz.

Online adatszolgáltatás

– Személyesen kell megjelenni, de lehetőség van az online adatszolgáltatásra, a KRÉTA Elektronikus- napló felülete április 5-én megnyílt, ezen keresztül regisztrálhatnak a szülők vagy ideiglenes belépéssel feltölthetik a gyerek adatait, ezzel jelentősen meggyorsítják a beiratkozás folyamatát – erről már dr. Baloghné Mester Éva, a Nyíregyházi Bem József általános Iskola intézményvezetője beszélt. Elmondta, április 20-án csütörtökön 8–18 óráig, április 21-én pénteken 8–16 óráig várják a szülőket. – Három osztályt indítunk a 2023/24-es tanévben, ez a tervünk, de pontosan a beiratkozás napján derül ki, hogy mennyien választják a Bemet.

KO