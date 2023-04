A horgászversenyeken mind gyakrabban találkozunk női résztvevőkkel. A közelmúltban az Orosi-tó partján Kiss Adrienn is várta a halak kapását, aki a Z-CO Series márciusi method feeder megmérettetésére nevezett be. Adrienn nem volt egyedül, a segítője a rutinos Daru Sándor volt, akinek a neve ismerősen cseng a horgászok nagy társadalmában.

Sikerek reményében

Vajon hogy jött a gondolat, hogy elindul a versenyen? - kérdeztük Kiss Adrienntől, aki nem olyan régen ismerkedett meg ezzel a népszerű hobbival.

– Már tavaly elkezdtük a versenyzést Sanyi bácsival. Megbeszéltük, hogy igyekszünk minél több versenyen elindulni. Vállalta, hogy ha egyéni versenyeken veszek részt, akkor a segítőm lesz. Jobb mentort nem is kívánhatnék, hiszen nagyon sok tapasztalattal rendelkezik több évtizeddel a háta mögött. A szákolásban szokott segíteni, de sajnos a mai versenyen még nem volt rá lehetősége. Előfordult már az is, hogy páros versenyen indultunk, olyankor a csapatban egyenrangú partnerek vagyunk – mesélte Kiss Adrienn.

– Ahhoz képest, hogy tavaly kezdtem el a versenyzést, úgy gondolom, jól zártam az évet. Remélem, az idén még több sikert fogok elérni Sanyi bácsi segítségével. Szinte már mindent egyedül csinálok, a készséget is egyedül dobom be. Részt vettem március elején Fehérgyarmaton egy távdobó bajnokságon is. A horog kiszedése még nem az igazi, azt még tanulnom és gyakorolnom kell, Sanyi bácsi nem is engedi, hogy egyedül csináljam, hiszen fontos számunkra az is, hogy kíméletesen bánjunk a halakkal. Minden más munkát már önállóan elvégzek.

Horgászbot Fortunától

– A távdobó versenyről Sanyi bácsitól hallottam először, s megtetszett a gondolat, hogy kipróbáljam magam. Az időjárás nem nagyon kedvezett a versenyzőknek. Az egyik dobásom nem is lett érvényes, mert nagyon belekapott a szél, s elfújta a kijelölt pályán túlra, de úgy gondolom, a tavalyi tudásomhoz képest nagyon sokat fejlődtem. Női versenyzők hárman voltunk összesen, a vetélytársaim már 10-14 éve horgásznak.

– Volt tombolasorsolás is, Haraszkó Csaba az én nevemet húzta ki, így egy horgászbottal lettem gazdagabb, aminek természetesen nagyon örültem. Azt a botot még nem avattam fel, az idén ez a horgászatom az első, mert eddig vártam a jobb időjárásra.

– A kedvenc vizem ez az Orosi-tó, tavaly is nagyon sokat horgásztam itt. Sokat jelent, hogy közel van Nyíregyházához. Talán egyszer majd hazánk nevesebb tavaihoz is eljutok, s jó lenne magam egyszer kipróbálni külföldön is – árult el titkos álmokat Adrienn.

Vajon mi a szép, mi a jó a horgászatban, illetve a versenyzésben? – hangzott el egy újabb kérdés.

Csupa izgalom a horgászat

– A horgászat egész folyamata csupa izgalom. Már maga a várakozás is izgalommal jár, és mindezt csak fokozza a kapás vagy a fárasztás. Még nem látjuk a halat, nem tudjuk, mi vette fel a csalit, lehet kicsi és lehet nagy is a hal. S ha már a szákban van a zsákmány, sikerélményt és megnyugvást is jelent. Ugyanakkor szeretek kint lenni a szabadban, megnyugtat a természet. Most is a munkahelyről érkeztem, mert éjszakás voltam, de itt a tóparton felfrissülök – tette hozzá Kiss Adrienn.

MML



Borítókép: Daru Sándor és Kiss Adrienn az Orosi-tó partján | Fotó: M. Magyar László