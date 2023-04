Végesek az erőforrások

Dr. Szabó György kiemelte: az űrhajózás a kezdetektől kéz a kézben jár az ökológiai tudatossággal.

– Egy olyan eszköz került a kezünkbe az első mesterséges égitest pályára állításával, ami segít a globális jelenségek követésében, méghozzá valós időben. Azóta sokat fejlődött a technológia, ám még mindig azzal a problémával állunk szemben, hogy a Föld erőforrásai végesek, s a túlfogyasztásnak, szennyezésnek borzasztó következményei vannak – hívta fel a figyelmet a rektor, aki az egyetem küldetéséről is beszélt.

Mint mondta, az intézmény célja, hogy a környezettudatosság a közoktatás minden szintjén megjelenjen, s a felnövekvő generáció természetes felelősséget érezzen a környezet védelme iránt.

– A környezetvédelem vagy a fenntarthatóság szavak szinte nem is léteztek a gyerekkoromban, már viszont a mindennapjaink részévé váltak – ezt már Bajnay Kornél mondta a jelenlevőknek.

Kitért arra is, az ember elfelejtette, hogy egy nagy ökoszisztéma része, és nem haszonélvezője vagy kirablója.

– Tennünk kell a pazarlás és a túlfogyasztás ellen, hogy takarékosabb legyen az életünk, a gyermekeket pedig úgy kell nevelni, hogy számukra mindez természetes legyen – hangsúlyozta.

A konferencia plenáris előadását Farkas Bertalan dandártábornok, hazánk eddig egyetlen űrhajósa tartotta.

Radikális változás kell

Kifejtette: az űrhajósok másképp látják a fenntarthatóságot, mint a Földön dolgozó kutatók.

– Ahhoz, hogy a bolygónkat megőrizzük ebben a rendkívül nagy, ám sérülékeny univerzumban, radikális változásokra van szükség. Ebben a változásban kulcsszerepe van és lesz az ifjúságnak, a fiatalok nevelésének. Már gyerekkortól meg kell kapniuk azokat az értékeket, amik világossá teszik számukra, mekkora problémával állunk szemben, és a megoldásban tevékenyen részt vállalniuk – tette hozzá.

Farkas Bertalan arra is rávilágított, mennyi áldozattal és lemondással jár, hogy űrhajóssá váljon valaki, ám azt nem szabad elfelejteni, hogy az asztro- és kozmonauták nem a repülés öröméért hagyják el a Földet.

– Rendkívül sokrétű és értékes kutatómunkát végeznek az űrhajósok – ez így volt az űrrepülés kezdetekor és napjainkban is. Én nyolc napot töltöttem a világűrben, fontos feladatokat kaptam, a következő honfitársunknak viszont egy hónapos lesz az útja. Ez kifejezetten hosszú út, ám csodálatos lehetőség egy embernek. Az egy hónapot azonban értékes tartalommal is meg kell tölteni. Olyan kutatóprogram kidolgozására van szükség, amit nemzetközileg is elismernek, és ami az emberiség javát szolgálja – ismertette Farkas Bertalan, majd hozzátette: jelenleg is folyamatban van az újabb magyar jelölt kiválasztása, és minden vágya az, hogy megérje a pillanatot, amikor ismét egy magyar jár az űrben. Farkas Bertalan az űrhajós kiképzésének élményeiről is mesélt lapunknak, az erről szóló írásunkat hamarosan olvashatják.

